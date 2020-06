¡Rainbow Six Siege estará gratis por tiempo limitado en PC, PlayStation 4 y Xbox One!

Este fin de semana se viene una oportunidad de probar uno de los bueno videojuegos de Ubisoft, nada más ni nada menos que Rainbow Six Siege, proyecto que vio la luz en el 2015 y que hasta la fecha tiene una de las comunidades online más populares del mundo.

El videojuego se podrá jugar de forma gratuita por un tiempo limitado desde este jueves 11 al lunes 15 de junio gracias a su programa Free Weekend de Ubisoft, permitiendo que los dueños de una PC, PlayStation 4 y Xbox One puedan disfrutarlo sin pagar un solo peso.

Además, se anunció una serie de descuentos para quienes quieran comprar el videojuego tras esta prueba, donde incluso podrás mantener tu progreso durante estos días. En PC por ejemplo estará un 70% más barato.

¡Atención, agentes! Llega un Free Weekend de @Rainbow6ES. Del 11 al 15 de junio, juega GRATIS con tus amigos. Y si te mola, lo tienes desde solo 8€: https://t.co/q3eZFy4kaj — Rainbow Six España (@Rainbow6ES) June 9, 2020

“Los jugadores de Tom Clancy's The Division 2 que participen en el Free Weekend de junio desbloquearán el set de Thermite, de cinco piezas, para su agente en The Division 2. Esta recompensa la podrán conseguir aquellos jugadores de The Division 2 que no tengan Rainbow Six Siege o no hayan participado con anterioridad en un Free Weekend”, afirman desde Ubisoft.

El videojuego estará gratis desde este jueves 11 al lunes 15 de junio.

La precarga del título ya se encuentra disponible para que no pierdas tiempo para probar este tremendo FPS de Ubisoft.

Ingresa acá para comenzar a precarga de Rainbow Six Siege.