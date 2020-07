Notable homenaje: Los guiños de Ghost of Tsushima a las personajes más famosos de PlayStation

Ghost of Tsushima es una las grandes entregas exclusivas para la PlayStation 4 durante este 2020, siendo con The Last of Us Part II como uno de los videojuegos que busca cerrar con broche de oro la actual generación de consolas.

El proyecto de Sucker Punch ha cautivado a la comunidad por su historia, jugabilidad y gráficos impresionantes, recreando de forma maravillosa la primera invasión mongola de Japón, donde incluso el equipo desarrollador se dio el gusto de homenajear a las grandes franquicias de la consola de Sony.

Es precisamente gracias a los easter egg que Sucker Punch realizó un notable guiño a los personajes emblemas de Sony, específicamente en las figuras de origami que se pueden ver en un punto de la aventura.

El videojuego de Sucker Punch es una de las grandes obras de este 2020.

En la escena se puede diferencia fácilmente el hacha de Kratos de God of War, la motocicleta de Deacon St. John de Days Gone, la guitarra de Ellie en The Last of Us Part II, un coloso de Shadow of the Colossus, una criatura mecánica de Horizon Zero Dawn, un automóvil de Gran Turismo, el logotipo oficial de Kojima Productions (en referencia a Death Stranding) y hasta figuras de Dreams y MLB: The Show.

Origami of Playstation Games found in Ghost of Tsushima.



Shadow of the Colossus, Ratchet & Clank, God of War, Dreams, Last of Us and more pic.twitter.com/z17Wc29Aab — xGarbett (@xGarbett) July 20, 2020

Un tributo maravilloso a los grandes emblemas que hicieron grande a la consola de Sony, donde varios han sido los responsables del triunfo demoledor en la actual generación de consolas y que apuntan a repetirlo con PlayStation 5.

Ghost of Tsushima actualmente tiene una nota 83 por parte de la crítica especializada en Metacritic. La nota de los usuarios alcanza la de 92, transformándose de esta forma en uno de los imperdibles de este 2020 para la PS4.

Mira las figuras de origami en Ghost of Tsushima: