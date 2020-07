Megaespecial actualizado: Estos son todos los juegos gratis y ofertas para PlayStation 4, Xbox One y PC

La cuarentena por el coronavirus ha dejado a varios en sus casas para evitar que el virus sigua propagándose en nuestro país. Ante eso el tiempo para jugar videojuegos ha crecido, por lo que en RedGol Gamer te dejamos este megaespecial de juegos que puedes jugar gratis en PlayStation 4, Xbox One y PC, además de las mejores ofertas de la industria.

PlayStation 4 con PS Plus: Rise of the Tomb Raider y NBA 2K20

Ambos juegos están disponibles para los suscritos a PS Plus durante julio completamente gratuitos.

Epic Games: Next Up Hero y Tacoma

Estos videojuegos estarán gratis en la tienda de la Epic Games Store hasta el jueves 30 de julio.

Xbox Gold: WRC 8 FIA World Rally Championship, Dunk Lords, Saints Row 2 y Juju

WRC 8 FIA World Rally Championship: disponible del 1 y hasta el 31 de julio en Xbox One.

Dunk Lords: disponible del 16 de julio y hasta el 15 de agosto en Xbox One.

Saints Row 2: disponible del 1 y hasta el 15 de julio en Xbox One y Xbox 360.

Juju: disponible del 16 y hasta el 31 de julio en Xbox One y Xbox 360.

La PS Store sigue con sus rebajas en este 2020.

Ofertas de mitad de año en al PS Store

Sony sigue regaloneado a sus usuarios con varios juegos a precios muy accesibles durante esta cuarentena por el coronavirus. FIFA 20 y PES 2020 a menos de 10 mil pesos chilenos.

La Epic Games Store también estará con varias rebajas en su tienda.

Rebajas de verano 2020 en Epic Games Store

Varios juegos con hasta un descuento de un 75 % hasta el jueves 6 de agosto. Destacan Control, Red Dead Redemption 2, GTA V Premium Edition, Assassin's Creed: Origins, Far Cry 5, Far Cry 4, Far Cry Primal, Far Cry New Dawn, Watch Dogs, Watch Dogs 2 y Jedi: Jedi: Fallen Order.