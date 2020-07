PlayStation 4: Diez juegazos a menos de 15 lucas en las Ofertas de Mitad de año en PS Store

La tienda virtual de Sony, PS Store, sigue sorprendiendo a sus usuarios con ofertas imperdibles en juegos para la PS4 durante julio y agosto, haciendo un buen panorama el estar en casa jugando durante el brote de coronavirus en nuestro país.

Historias como GTA V, The Witcher 3 y The Last of Us Remasterizado están a precios muy rebajados. Para los que buscar más acción también hay para sus gustos, ya que Call of Duty: Modern Warfare Remastered y Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition los podrán encontrar a menos de 12 mil pesos chilenos.

Los amantes del deporte también están afortunados, ya que títulos como FIFA 20, Madden 20 y eFootball Pro Evolution Soccer 2020 los podrán encontrara menos de 10 mil pesos de la moneda local.

Estas ofertas estarán disponibles hasta bien entrado agosto.

Mira esta lista de 10 juegos a menos de 15.000 elegidos por RedGol Gamer:

Gran Turismo Sport - $9.215

FIFA 20 - $9.215

GTA V - $11.521

The Witcher 3 - $9.215

The Last of Us Remasterizado - $11.521

Horizon Zero Dawn Edición Completa - $11.521

Madden NFL 20 - $9.215

eFootball Pro Evolution Soccer 2020 - $5.756

Call of Duty: Modern Warfare Remastered - $11.905

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition - $7.678

Rocket League celebra cinco años con una actualización para jugar gratis https://t.co/SBQnVVuhGW pic.twitter.com/7wSRtdHO6w — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) July 21, 2020

Estas ofertas tendrán duración hasta el 19 de agosto, por lo que todavía estás a tiempo para poder disfrutar de muy buenos títulos a precios accesibles en la PS Store.

Para esta y más ofertas de mitad de año para la PlayStation 4 ingresa acá.