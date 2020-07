PC Gamer: Diez juegazos a menos de 10 lucas en las Ofertas de Verano de la Epic Games Store

La tienda virtual de la Epic Games Store sorprendió a sus usuarios con ofertas imperdibles de Verano (hemisferio norte) en juegos para PC, haciendo un buen panorama el estar en casa jugando durante el brote de coronavirus en nuestro país.

Hay varios juegos con hasta un descuento de un 75 % hasta el jueves 6 de agosto, donde destacan Control, Red Dead Redemption 2, GTA V Premium Edition, Assassin's Creed: Origins, Far Cry 5, Far Cry 4, Far Cry Primal, Far Cry New Dawn, Watch Dogs, Watch Dogs 2 y Jedi: Jedi: Fallen Order.

En RedGol Gamer armamos esta lista de diez imperdibles a menos de 10 mil pesos chilenos (considerando el cambio con el dólar) para que disfrutes en tu casa, además de ese ingreso extra que tendremos todos gracias al famoso 10%.

La serie Far Cry está con una importante rebaja en la Epic Games Store.

Rainbow Six Siege - $ 5.670

Assassin's Creed: Origins - $8.437

Far Cry 5 - $6.408

Far Cry 4 - $3.926

Far Cry Primal - $5.739

Far Cry New Dawn - $6.662

Watch Dogs 2 - $ 7.061

The Walking Dead: Season One - $ 4218

The Division 2 - $ 6147

The Crew 2 - $ 7.783

Estas ofertas tendrán duración hasta el 6 de agosto, por lo que todavía estás a tiempo para poder disfrutar de muy buenos títulos a precios accesibles en la Epic Games Store.

Para esta y más Ofertas de Verano en la Epic Games Store ingresa acá.