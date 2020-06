Malas noticias: FIFA 21 de PC no será de nueva generación

Se dice que las PC tiene mayor potencia que cualquier consola en el mundo, pero para EA Sports eso no importa. FIFA 21 no tendrá en PC las características que el juego en PlayStation 5 y Xbox Series X, la nueva generación, y será la misma versión que PS4 y Xbox One.

"FIFA 21 para PC será la misma versión que se lanzó en PlayStation 4 y Xbox One. Tendremos más información al respecto en las próximas semanas", anunció EA Sports en el sitio web del título.

La decisión dejó incrédulos a los jugadores de computadoras, ya que se sienten excluidos por no tener las nuevas características que gozarán los usuarios de PS5 y Xbox Series X a finales del 2020. La empresa norteamericana no ha dado más detalles de esta medida, pero prontamente tendrá que salir a dar una explicación para apaciguar a sus fanáticos.

Requisitos Mínimos:

-Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits

-SO: Windows 7/8.1/10 64-Bit

-Procesador: Athlon X4 880K @4GHz or better/Core i3-6100 @3.7GHz or better

-Memoria: 8 GB de RAM

-Gráficos: Radeon HD 7850 or better/GeForce GTX 660 or better

-Almacenamiento: 50 GB de espacio disponible

Los jugadores de PC se perderán funciones como los controladores hápticos, iluminación diferida y renderizado que le dará mayor realismo al videojuego y a los partidos de fútbol. De momento queda esperar, pero está claro que EA Sports está enfocado totalmente en las consolas de nueva generación.