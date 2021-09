Este jueves las pantallas de TNT Sports tendrán una definición de lujo, en un día de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. El Torneo Rocket League de la señal televisiva entra en su recta final con la penúltima jornada, que tendrá reñidas semifinales.

Una competencia que tiene como protagonistas a autos y fútbol, una mezcla que puede parecer extraña, pero es la razón de ser de este videojuego que, por ejemplo, en septiembre del año pasado alcanzó más de 1.000.000 de jugadores en simultáneo.

Fenómeno que para la animadora de este campeonato, Lorena Miki, tampoco escapa, y que en RedGol Gamer cuenta como lo conoció. "Estaba animando un evento en Concepción, me dicen "vamos a hacer un torneo en vivo de Rocket (League) y tienes que hablar", y yo "démosle no más", y veo que son autos jugando al fútbol... Y es "¿what? qué onda, que es esto", dice entre risas la periodista a nuestro sitio.

"Pero empiezo a ver las emociones, la gente que estaba disfrutando y jugando y veo que es demasiado bacán", complementa.

Lorena Miki junto a Sebastián Cáceres son los encargados de llevar las emociones del Torneo Rocket League en las pantallas de TNT Sports. Pero, hay un secreto para acercar el videojuego a todo quien pase por la señal. "Tengo un vecino, que es uno de mis mejores amigos, que se llama don Leo, y tiene 82 años. Entonces le digo "don Leo, ¿está viendo esto? ¿lo entendió o no?", y me dice "no, pensaba que el FIFA eran monos reales". Y ahí yo dije que hay un público mayor que no tiene por qué conocer de videojuegos, se confunde al verlo. Entonces empezamos a explicar, a hablar a la gente, porque es bacán que lleguen más personas y eso es lo que tiene TNT, es un público super diverso", dice la conductora a RedGol Gamer.

"Siempre le digo al Seba que don Leo me hizo una pregunta, y es super bueno tener un medidor, si hablo contigo lo vas a entender, si hablo con mis seguidores en Instagram lo entenderá perfecto. Obviamente el público que ve televisión no tiene por qué entenderlo y eso es super importante, hacerlo entretenido para todos, para la mamá, el papá, el hijo y la hija", complementa Lorena Miki sobre la labor que, sin querer, cumple su vecino en el torneo.

Un torneo Rocket League que viene siendo uno de los sueños hecho realidad para la periodista y exnotera de CQC. La pandemia llevó a CDF, hoy TNT Sports, a migrar parte de sus contenidos a los eSports, y en ese sentido, Lorena reconoce que "era hinchapelotas de que hiciéramos un programa de videojuegos". Incluso, cuenta que fueron varios proyectos los presentados. "Entonces cuando me dijeron que era realidad fue felicidad, soy una privilegiada del equipo de trabajo y de lo que estoy haciendo", cuenta.

Pero si lo anterior fue un sueño que se pudo cumplir, aún hay otro en esa lista de espera. "Un espacio como fue en su momento el Club de los Tigritos, Invasión o Bakania, o sea, sería la persona más feliz del mundo si pudiese hacer algo así, sería un sueño hecho realidad", dice Lorena Miki a RedGol Gamer.

Y es que Bakania, que Chilevisión emitió entre 1998 y 2000, marcó su vida "por contenido, por escenografía, por tener un especialista en cada área, fue uno de los programas más adelantados que tuvimos". Por eso, espera a futuro concretar un espacio así.

"Es que, de hecho, me encantaría revivir incluso la marca, hacer un programa con un especialista en cada área y ojalá hartas chiquillas, y como estamos haciendo Live Fight Night, hasta podríamos meter MMA, lucha libre... Una mezcla de toda esta alegría, los ñoños nos gustan tantas cosas que sería lindo un espacio así", dice Lorena Miki.

De vuelta en el Torneo Rocket League, la música ha sido el elemento diferenciador de esta edición. Invitar a artistas urbanos es el sello que marca el final de cada una de las jornadas, y en ese sentido, Lorena nunca imaginó "que en el set donde hacen TNT Data Sports se iba a transformar en un escenario de música urbana. Es bacán trabajar en un equipo que se la juega, de hacer algo distinto"

"Siento que este show de música urbana, que tenemos al final, nos hace no solo un programa de videojuegos, sino que en una especie de late donde la música tiene cabida. Yo creo que vamos avanzando a un híbrido", puntualiza.