Iberia de Los Ángeles quiere su lugar en los playoff del ePrimera a costa del subcampeón

Este miércoles sigue la acción del ePrimera 2021, la liga oficial gamer de la ANFP, que ya comenzó el martes con los duelos que corresponden al Grupo 6, y que tuvo como protagonista a Curicó Unido, de Alan Escobar, quesuperó en el primer partido a Fernández Vial de Xavier Silva por 2-0, y un empate sin goles en el segundo. La jornada estelar de la competencia este miércoles tendrá como protagonistas a Deportes La Serena eSports, de Guillermo Maluenda, ante Iberia eSports, de Cristián Loncón, a partir de las 21:00 horas.

El plato fuerte de la noche comienza a las 22:00 hrs, y será de la mano de CDA eSports, representado en el control por Matías Flores, ante San Luis de Quillota de Diego Ayala, quien debe sumar si o si para salir del zócalo de la tabla de posiciones al tener solo un punto.

Sobre la llave que van a protagonizar en el inicio del miércoles del ePrimera, Cristián Loncón señaló que “Guille es un rival muy fuerte, de los mejores de Chile, y hay que estar concentrado desde el minuto 1. Mi estrategia es intentar tener la posesión y buscar los espacios con calma”.



Mientras que Guillermo Maluenda, quien tiene en su poder el subcampeonato del ePrimera, comentó el gran momento por el que pasa de cara a este partido.

“Me ha tocado jugar varios torneos en estas semanas incluídos lo de la selección, donde quedamos top 4 a un sólo puesto de clasificar al mundial. Lamentablemente no se consiguió, pero me llenó de confianza para lo que resta de temporada, entonces espero hacer un buen partido vs Iberia que es un duro rival”,dijo el gamer de Club Deportes La Serena eSports.

Recuerda que todos los partidos del ePrimera 2021 lo puedes ver en vivo a través de Twitch, en la cuenta DirecTV Sports Gaming, y desde las 21:00 horas los miércoles en la señal 618 y 1618 HD de DirecTV Sports.