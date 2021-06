¡Una locura! Ibai Llanos recibe donación de 16 millones de pesos

El imperio que ha constuido Ibai Llanos, conocido streamer español que marca tendencia en redes sociales, sigue alcanzando límites insospechados gracias a sus locuras y esta vez fue en el marco de una de sus transmisiones Twitch que recibió un total de más de 16 millones de pesos por parte de un usuario.

Fue en medio de la Subathon, transmisión en la que Ibai aumentaba 10 segundos su stream por cada suscriptor y que terminó completando las 72 horas, que un usuario causó conmoción en todos los espectadores por la cantidad de dinero que fue entregando.

Bajo el nombre de CashBros_, el usuario irrumpió en medio del directo para aportar en extender las horas de transmisión y con donaciones de 100 mil bits y 50 mil bits dejó helado a Ibai.

"¡Me cago en mi p... madre!¿Qué fue lo que pasó acá?" fue la reacción del streamer por el aporte, que traducido a pesos y agregando el recorte de Twitch a los generadores de contendio, corresponden a casi 10 millones de pesos.

"Cashbros, no sé quién eres pero, la verdad, espero que seas millonario. Si no lo eres, por favor, dínoslo y te devolvemos el dinero. De verdad. Si eres un niño, para. Si eres un señor americano loco, thank you very much'", fue parte de las expresiones tanto de Llanos como Barbe, otro de los streamers que comparte casa con el joven oriundo de Bilbao.

El mismo CashBros_ realizó más donaciones, qwue sumaron un total de 16 millones de pesso chilenos y que significaron varias horas extra en la maratón que se extendió por tres días, significó casi 50 mil suscriptores y en la que Ibai se dio el tiempo para hacer sushi, jugar distintos videojuegos, jugar paddle y compartir escena con otros Youtubers.