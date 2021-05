Halo Infinite se muestra con una imagen a poco de que la E3 2021

La larga espera por Halo Infinite tuvo en las últimas horas un pequeño antídoto para sus seguidores. El shooter de 343 Industries está pronto a revelar novedades cuandoen la E3 2021 sea seguramente uno de los platos fuertes de Xbox pero, antes de eso, una imagen compartida en redes sociales sirvió para dar otra mirada a lo que viene.

Con una innovadora propuesta que incluirá el modo multijugador en formato "free to play" mientras que el modo campaña se podrá comprar por separado por quienes no sean suscriptores de Xbox Game Pass, el juego pretende conquistar a los seguidores y por ello ya está confirmado para la conferencia de Microsoft, fijada para el próximo 13 de junio.

Halo Infinite saldrá en venta para Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S y promete meterse entre los juegos importantes del segundo semestre 2021.



Como ha sido tónica con los últimos grandes lanzamientos, una serie basada en Halo se trabaja en paralelo al proyecto y todo indica que 2022 sería el año elegido aunque el retraso de Halo Infinite, pactado en principio para 2020 y que recién ahora verá la luz, sigue poniendo en duda todos los plazos planteados últimamente.