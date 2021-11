Microsoft sacó un as de la manga y sorprendió a todo el mundo con la habilitación de la beta de multijugador del juego Halo Inifinite. Este anunció se realizó en conjunto con 343 Industries, desarrolladores del videojuego, en el marco del aniversario número 20 del estreno de la legendaria saga. Esta beta es gratuita (free to play), por lo que todos los jugadores de las plataformas de PC (viaSteam), Xbox One y Xbox Series X|S, pueden acceder a ella sin pagar ningún peso.

¿Cuándo sale Halo Infinite?

Halo infinite, distribuido por Xbox Game Studios, está programado para su estreno el 8 de diciembre de 2021, y será la secuela de los títulos de Halo 5: Guardians y de Halo Wars 2, donde además tendrá nuevamente como protagonista a El Jefe Maestro. Este título fue anunciado por primera vez en 2017, pero su presentación oficial fue durante la conferencia E3 de Microsoft en el año 2018.