Desde que el estreno de Nintendo Switch en adelante, miles de fanáticos apostaron por una consola que revolucionó varios conceptos de la jugabilidad como se comprendía hasta ese entonces y esa fidelidad sige entregando cifras impactantes, o eso se logra entrever de un nuevo ranking que revela los 10 juegos más vendidos de Switch en 2021.

El ranking elaborado en base a los resultados del primer trimestre fiscal del año, que comprende desde el 1 de abril al 30 de julio entregó interesantes cifras y el tope en la lista de un viejo conocido: Mario Kart 8 Deluxe.

El juego de carreras ya completa 37,08 millones de copias vendidas desde su estreno y está cerca de alcanzar los 37,88 millones de Mario Kart Wii, su antecesor en la cadena de la versión racing del universo de Mario Bros.

El éxito de Mario Kart 8 Deluxe se sostiene en gran parte por la verdadera dinastía construida por este tipo de juegos desde la época de Super Nintendo, sin embargo la gran "sorpresa" de la lista sigue siendo Animal Crossing: New Horizons.

El juego estrenado en 2019 ya alcanza las 33,90 millones de unidades vendidas y su gran plus está en que todo esto fue conseguido en poco más de un año calendario. Cifra inédita para un juego exclusivo de una consola y que lo consolida como el gran juego del momento para la Switch.

El podio lo completa Super Smash Bros: Ultimate, recientemente superado por Mortal Kombat 11 como el juego fighting más vendido de la historia, pero que sigue impactando por sus 24,77 millones de copias ya comercializadas.

El otro clásico que entra en la disputa de los más vendidos es The Legend of Zelda, que con Zelda: Breath of the Wild ha logrado 23,20 millones de ejemplares que llegaron a alguna consola.

El listado completo se detalla así: