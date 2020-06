EA lanza más de 25 juegos en Steam y anuncia la salida de EA Acces en la plataforma de PC

Electronics Arts regresa con todo a Steam y lanzó más de 25 títulos en la plataforma de Valve. Además, reveló que en los próximos meses sacará EA Acces para disfrutarlo en PC.

"Los jugadores pueden explorar los galardonados juegos de rol de BioWare ™, Dragon Age ™: Inquisition y Dragon Age II; experimentar la conducción a alta velocidad en Need for Speed ™ Heat, Need for Speed, Rivals y Need for Speed (2016), así como combatir en el juego de disparos loco y divertido: Plants vs. Zombies: Battle for Neighbourville ™", manifestó EA por un comunicado.

Steam anuncia la llegada de EA Acces

Y agregó que "también estará disponible una selección de los juegos atrevidos e innovadores de los equipos de desarrollo independientes partners de EA como Unravel, Unravel II, Fe y Sea of Solitude. Estos juegos, y muchos otros, estarán disponibles como parte de la suscripción de EA Access en Steam que se lanzará a los jugadores a finales de este invierno".

Eso no es todo, ya que EA se mostró entusiasmada de expander sus títulos a diferentes plataformas: "Queremos que sea más fácil jugar los juegos que amas, donde quieras jugar. Entregar juegos a la comunidad de Steam es un paso importante para lograr este objetivo. No sólo estamos entusiasmados de tener nuestros juegos en Steam, sino que esperamos brindarles aún más valor cuando nuestra suscripción esté disponible en el invierno".

Distintos juegos de Electronics Arts seguirán llegan a Steam, incluso los más recientes como Command & Conquer ™ Remastered Collection y todas sus expansiones.