El amplio éxito alcanzado por Ibai Llanos en Twitch y que le ha valido para codearse con personalidades de la talla de Lionel Messi, Gerard Piqué, Sergio Agüero o Nicky Jam, entre otros ha abierto la interrogante sobre cuáles son las ganancias que le reportan sus directos en la plataforma. Una pregunta que, por error, tuvo respuesta por parte del mismo español.

Y es que el una de sus cotidianas transmisiones, el oriundo de Bilbao contó el monto de dinero que Twitch le entrega mensualmente, poniéndole fin al mito alrededor de esta imponente cifra.

Un total de 125 mil euros, es decir 117 millones de pesos aproximadamente, es lo que la plataforma le entrega a Ibai por cada mes de trabajo.

"¿Esto es todo lo que he generado este mes? ¿De todo el mes? Me da igual que enseñe esto, me suda los cojones", expresó Llanos al mosttar por equivocacion el monto de ganancia.

Más allá de aquello, el streamer confesó que lograron conseguir cerca de 100 millones de pesos para los damnificados por la erupción del volcán La Palma y agradeció sentidamente todos los aportes.

Así, Ibai Llanos sigue construyendo su "imperio comunicacional", que pronto tendrá mayor alcance en Latinoamérica luego del anunció que creará un equipo de streamers regionales, todo en línea con su próximo gran proyecto, la constitucion de su propio equipo de Esports, luego de asociarse con Gerard Piqué para dicho objetivo.