Debut en grande: God of War de PC supera las dos millones de copias vendidas en Steam

Es su primera experiencia como un título no exclusivo de Sony y definitivamente no defraudó, hablamos del juego God of War, título que inició una nueva era de la saga con Kratos buscando aventuras en las tierras nórdicas junto con su hijo Atreus, y que debutó hace un par de días en PC con números bastante altos, vendiendo millones de copias.

Según se dio a conocer en el sitio SteamSpy, el juego God of War de PC superó las dos millones de copias vendidas, esto teniendo cuenta solo las cuentas públicas de Steam debido a que tienen el juego visible en la biblioteca, pero si se considerara a los usuarios de cuenta privada que tienen el título serían muchos más, por lo que según este mismo sitio el número real de ventas, contando a cuentas públicas y privadas, estaría entre los 2 y 5 millones de unidades. God of War acumuló más de 65 mil jugadores solo durante su estreno en PC.

¿Cuándo se estrenó God of War en PC?

El título de Kratos y Atreus se estrenó oficialmente el 14 de enero de 2022 para PC y se puede comprar en las plataformas de Steam y Epic Games Store.