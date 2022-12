Las adaptaciones de videojuegos en forma de ficción dramática vuelven a estar de moda y al parecer con un futuro más bien auspicioso. Cuando los fanáticos gamers se encuentran ad portas de recibir el estreno de The Last of Us en HBO, ahora Amazon Studios confirmó que llevará a su plataforma Prime Video en formato de serie el popular título conocido como God of War.

PlayStation ya había puesto en marcha la adaptación live-action del título, pero ahora la obra cobra forma y se alza como un proyecto serio, por lo que la historia de Kratos ampliará sus horizontes.

¿Por qué God of War se convertirá en una serie?

"God of War es una franquicia convincente y basada en personajes que creemos cautivarán a nuestros clientes a nivel global, tanto con sus mundos expansivos e inmersivos como con su rica narración", comentó Vernon Sanders, director global de Amazon Studios, a través de un comunicado.

Por su lado, la presidente de Sony Pictures TV, Katherine Pope, resaltó que en sus filas están "muy orgullosos y emocionados de trabajar con nuestros amigos de Amazon Studios y nuestros socios de PlayStation Productions para adaptar este hermoso y desgarrador juego a una serie live-action".

La serie está moviendo los engranajes de su maquinaria desde marzo pasado, se suma a otras adaptaciones televisivas videojuegos de PlayStation como The Last of Us; Twisted Metal, de Peacock; y Horizon Zero Dawn, que llegará a Netflix el 2024.