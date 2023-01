Insider revela que Grand Theft Auto: The Trilogy podría llegar pronto a Epic Games

Los insiders (filtradores) vuelven a protagonizar la actualidad gamer debido a que durante las últimas horas se confirmó que la trilogía de GTA, conocido originalmente como Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, podría debutar pronto en la plataforma de PC de Epic Games.

¿Cuándo se estrena Grand Theft Auto: The Trilogy en Epic Games?

Según un insider de videojuegos conocido como Billbil-Kun, quien ha estado vinculado a filtraciones respecto a los juegos de PS Plus, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, juego que contiene remasterizaciones de GTA III, GTA: Vice City y GTA San Andreas, debutará el 19 de enero de 2023 en la plataforma de PC de Epic Games.

De confirmarse esta información, la versión de PC de este juego dejará de ser exclusiva de la propia aplicación de Rockstar Games para poder estar disponible en la plataforma de los responsables del exitoso Fortnite.

Además, el mismo Billbil-Kun reveló también que Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition hará su debut en Epic Games junto con una oferta de un 50% de descuento.

¿Cuándo se estrenó Grand Theft Auto: The Trilogy?

La trilogía de GTA se lanzó el 11 de noviembre de 2021 para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC (por ahora solo vía Rockstar Games).

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition tuvo un estrenó complicado en PC debido a sus problemas gráficos y de bugs. De hecho, la propia empresa Rockstar Games tuvo que disculparse con los usuarios debido a los errores que hubo en estos títulos.

Cabe destacar además que hasta ahora en esta expansión de plataformas de la trilogía de GTA no está considerado Steam, quizás la plataforma más popular de juegos de computador.

Steam tiene grandes juegos de Rockstar en su tienda como por ejemplo la franquicia de Max Payne, GTA V, GTA IV, Red Dead Redemption 2 y Manhunt.