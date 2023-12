La compañía de videojuegos Rockstar Games anunció la fecha de salida del primer trailer del exitoso videojuego de mundo abierto GTA VI (6).

Cabe recordar que su antecesor, el GTA V que se lanzó un 17 de diciembre de 2013, logró reunir a millones de usuarios en una misma sesión por lo que se espera que la nueva edición logre el mismo éxito.

¿Cuándo sale el tráiler de GTA VI? Expectación por el nuevo videojuego de Rockstar

A través del propio sitio web de Rockstar Games dieron a conocer la información de la fecha de salida del primer tráiler de GTA VI.

Si accedes a www.rockstargames.com verás la primera imágen de GTA 6 con palmeras en el fondo, pájaros y una leyenda que menciona la fecha y hora del estreno del tráiler.

En él, se confirma que el tráiler de GTA VI saldrá este martes 5 de diciembre a las 9 AM ET. Esto expresado en hora chilena será a las 11:00 AM en nuestro país.

Revisa los horarios de salida en varios países

Costa Rica : 08:00 AM.

: 08:00 AM. México (Ciudad de México): 08:00 AM.

(Ciudad de México): 08:00 AM. Colombia : 09:00 AM.

: 09:00 AM. Perú : 09:00 AM.

: 09:00 AM. Ecuador : 09:00 AM.

: 09:00 AM. Venezuela : 10:00 AM.

: 10:00 AM. Bolivia : 10:00 AM.

: 10:00 AM. República Dominicana : 10:00 AM.

: 10:00 AM. Argentina : 11:00 AM.

: 11:00 AM. Chile : 11:00 AM.

Paraguay : 11:00 AM.

: 11:00 AM. Uruguay : 11:00 AM.

: 11:00 AM. España: 15:00 PM.

¿Cómo será el GTA VI? Todo lo que se sabe

Toda la información que daremos a continuación está recogida de medios como Xataka, Vandal u otros medios especializados. Sin embargo, muchos de ellos son rumores a falta de confirmación por parte de Rockstar Games. Vamos a ello.

Los formatos de salida del GTA 6

A pesar de esperar la confirmación oficial de Rockstar, es casi seguro que veamos la nueva edición de este videojuego en las principales consolas como PlayStation 5, Xbox Series X/S y sin olvidarnos de la PC.

Es poco seguro que veamos este videojuego en consolas como PS4 y Xbox One debido a su antigüedad al respecto de las nuevas generaciones de consolas.

La ambientación del GTA VI

Los rumores hablan de un mapa “extremadamente monstruoso” donde los jugadores podrán moverse no solo por un país en concreto, sino más bien por un continente lo que medios especializados como ‘Inside Gaming’ hablan que desde Rockstar trabajan en un proyecto denominado ‘Project Americas’.

Por otro lado, otros hablan de un regreso a Vice City (Miami) lo que unirá la ciudad junto a otros mapas para unir ese puente entre las ‘Americas’, esto tendría como fin darle una temática relacionada con el tráfico de drogas e incluso se habla de la incorporación de nuevas ciudades y épocas, como una basada en Río de Janeiro.

GTA VI podría impactar con su motor gráfico

De acuerdo a las declaraciones de Chris Klippel de Rockstar Games y que recogió el medio T3, el nuevo motor gráfico de GTA 6 estaría ‘adelantada a su época’ ya que como compañía “buscan superar en rendimiento a Unreal Engine” esto sería el resultado de uno de los videojuegos más realistas antes vistos.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de GTA VI?

Rockstar confirmó en 2020 que se encontraba desarrollando el nuevo juego desde antes del mes de abril. A pesar que no hay información oficial, si podemos hacer una especie de ‘comparación’ con lo que ocurrió con su antecesor.

GTA V comenzó su desarrollo en 2008 y no fue hasta 2013 cuando se lanzó a nivel mundial. Siguiendo este mismo patrón, el GTA VI podría ver la luz entre los años 2024 a 2025.