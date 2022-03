God of War: Ragnarok es uno de los títulos de PlayStation más esperados del año, el cual tendrá de regreso a Kratos junto con su hijo Atreus, esto después de su primer aventura por tierras nórdicas la cual tuvo muy buenas críticas. Últimamente no ha habido mucha información sobre este título, por ejemplo no ha aparecido en los últimos State of Play de Sony, pero una publicación de Twitter aseguró que el juego sí se estrenará este año.

La usuaria de Twitter identificada como Blue Owlz: Medic aseguró en un simple tweet que: "God of War Ragnarok saldrá este año". Se ha revelado que esta usuaria es trabajadora del área de comunicaciones de Santa Monica Studios, empresa que está trabajando en la nueva aventura de Kratos y Atreus, la cual se espera que sea el cierre definitivo de la nueva saga que se inició en el año 2018 en PS4. El juego será distribuido como siempre por la compañía Sony.

¿Cuándo se estrena God of War: Ragnarok?

Tal como lo anunció la trabajadora de Santa Monica Studios, el juego de Kratos y Atreus debería estar llegando durante este año. God of War: Ragnarok estará disponible exclusivamente para PS4 y PS5.