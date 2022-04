Director de Santa Monica Studios señala que todavía no se puede mostrar God of War Ragnarok

God of War Ragnarok es uno de los juegos más esperados del año y los fanáticos están impacientes por saber novedades respecto a este título, esto se refleja en la cantidad rumores que se originan para intentar saber lo que se viene. Pero lo cierto es que recientemente Cory Barlog, director de Santa Monica Studios, desarrolladora del título exclusivo de PlayStation 4 y PlayStation 5, puso paños fríos al asunto.

Esto porque a través de un video publicado en la cuenta de Twitter de God of War pidió paciencia a los fanáticos, agregando también que: "simplemente no está listo para ser mostrado". En el mismo metraje Barlog también comentó que: "No hemos dicho mucho sobre esto. Eso es porque todo el mundo está cabeza abajo, trabajando duro. Somos perfeccionistas".

God of War Ragnarok será la secuela de God of War, título lanzado en el año 2018. La historia se desarrollará nuevamente en tierras nórdicas y estará protagonizado por Kratos y su hijo Atreus.

¿Cuándo se estrena God of War Ragnarok?

El juego todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero se espera que sea en 2022. Lo que está confirmado es que estará disponible para las plataformas de PS4 y PS5.