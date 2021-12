Durante la ceremonia se anunciaron muchos títulos que se estrenarán en el futuro, entre los que destacaron Hellblade 2 y The Matrix Awakens

Revisa todos los "world premiere" de juegos anunciados durante la edición de The Game Awards 2021

Anoche quedó claro que The Game Awards 2021 fue uno de los eventos más esperados del año, pero no por la realización del evento, ya que esta ha tenido muchas críticas, sino por el contenido anunciado durante ella, en este caso nos referimos a los videojuegos nuevos. Los títulos nuevos fueron anunciados con la etiqueta "world premiere" y causaron miles de emociones.

¿Cuáles son los juegos que se anunciaron durante The Game Awards 2021?

Durante la ceremonia se confirmaron varios juegos que se habían anunciado con anterioridad, estos son los casos de The Matrix Awakens, esperado título de la saga de películas protagonizada por Keanu Reeves, además de Gollum, personaje de El Señor de los Anillos, el cual tendrá un juego aventura con sigilo. Otro de los títulos confirmados fue Arc Raiders, juego shooter de temática futurista hecho por ex trabajadores de la saga Battlefield.

Además, se anunciaron juegos como el de Wonder Woman, el paso a free-to-play de PUGB Battlegrounds, el juego Alan Wake 2 y Hellblade 2. También se mostró un nuevo adelanto del esperado juego Elden Ring, el cual se estrenará en febrero de 2022.

A continuación la lista de videojuegos anunciados durante The Game Awards 2021:

- El Señor de los anillos: Gollum

- Arc Raiders

- The Matrix Awakens

- Horizon Forbidden West

- Destiny 2: The Witch Queen

- Slitterhead

- PUGB Battlegrounds (pasando a ser un juego free-to-play)

- Suicide Squad: Kill Justice League

- Forspoken

- Among Us VR

- Cuphead: The Delicious Last Course (expansión primer juego)

- Rumbleverse

- A Plague Tale: Requiem

- Alan Wake 2

- Hellblade 2

- Star Wars Eclipse

- Wonder Woman

- Sonic Frontiers

- Dune: Spice Wars

- The Expanse

- Elden Ring

- Evil West

- Have A Nice Death