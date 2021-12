Gollum es el primer juego confirmado de The Game Awards que mostrará avances de su desarrollo

Quedan unos pocos días para que se realice la mayor ceremonia de premiación de videojuegos del año, hablamos de The Game Awards, evento que será conducido por Geoff Keighley, y que se caracteriza por premiar a los mejores títulos del año, y también de mostrar avances de futuros videojuegos. Nos detenemos en este punto ya que se confirmó que el juego The Lord of Rings: Gollum mostrará un avance durante la ceremonia.

Lo que se sabe hasta ahora es que el juego está siendo por la compañía Daedalic Entertainment, y que en primera instancia el juego se lanzaría a principios del próximo año, pero después se confirmó que el título estará disponible a finales de 2022. El juego estará centrado en el personaje de Gollum y será un título de acción combinado con sigilo.

Se desconoce que es lo que mostrará exactamente, se dice que podría ser un tráiler del juego. Se espera que durante The Game Awards haya más novedades sobre futuros videojuegos.

¿Cuándo es el The Game Awards 2021?

La ceremonia de premios se realizará el próximo 9 de diciembre a las 21:00 horas de Chile, y podrás verla por los canales oficiales de Twitch y YouTube.