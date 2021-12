The Matrix Awakens ya es una realidad y será presentado durante los The Game Awards 2021

Durante las últimas horas se confirmó uno de los rumores sobre Matrix, y es que el juego The Matrix Awakens, una experiencia de Unreal Engine 5, ya es una realidad y estará disponible solo para las consolas actuales.

La revelación del juego se dio a conocer mediante un teaser en el que aparece Keanu Reeves, protagonista de las películas. Los rumores habían comenzado hace un par días cuando el juego apareció por unos momentos en la PS Store de PS5. El título será desarrollado por Unreal Engine 5, el cual es el máximo motor gráfico de Epic Games.

Se espera que el juego tenga que ver con la nueva película de Matrix Resurrections, la cual se estrenará el 23 de diciembre en Chile.

¿Cuándo se estrena The Matrix Awakens?

A pesar de que el título ya puede ser descargado de forma gratuita, no se puede ejecutar. De igual forma, el juego será presentado de forma oficial durante la ceremonia de The Game Awards, a celebrarse este jueves 9 de diciembre a las 21:00 horas de Chile. The Matrix Awakens estará disponible solo para las plataformas de PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El juego no tiene fecha de lanzamiento.