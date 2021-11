Los Golden Joystick Awards es una celebración de reconocimiento para los mejores juegos la cual se hizo por primera vez en 1983. Los ganadores de sus diferentes categorías se eligen mediante la votación del público. Este año la premiación fue especial debido a que se celebraron los 50 años de los videojuegos, por lo que en esta edición se agregaron dos categorías nuevas, estas fueron mejor juego de todos los tiempos y mejor hardware. En esta ocasión el juego de Resident Evil destacó.

El título más galardonado de esta edición fue Resident Evil 8 ganando en cuatro categorías incluyendo la de juego del año. Fue una decisión bastante discutida, no como el año pasado que el ganador indiscutido fue el controversial The Last of Us II. Mientras que Dark Souls fue premiado como el mejor juego de todos los tiempos.

El PC fue elegido como el mejor hardware de la historia, mientras que la PlayStation 5 fue el mejor hardware del año. Elden Ring es el juego más esperado de 2022, y Capcom ganó como el estudio del año.

¿Cuáles fueron los ganadores de los Golden Joystick Awards?

A continuación la lista completa de los ganadores de la edición 2021:

Juego del año: Resident Evil Village

Mejor hardware de la historia: PC

Mejor juego de la historia: Dark Souls

Juego del año en PC: Hitman 3

Juego del año en Nintendo: Metroid Dread

Juego del año en Xbox: Psychonauts 2

Juego del año en PlayStation: Resident Evil Village

Juego más esperado: Elden Ring

Premio de la crítica: Deathloop

Mejor narrativa: Life is Strange: True Colors

Mejor multijugador: It Takes Two

Mejor audio: Resident Evil: Village

Mejor diseño visual: Ratchet and Clank: Rift Apart

Mejor expansión: Ghost of Tsushima: Iki Island Expansion

Mejor juego de móviles: League of Legends: Wild Rift

Mejor hardware de juegos: PS5

Mejor juego indie: Death's Door

Estudio del año: Capcom

Mejor interpretación: Maggie Robertson (Lady Dimitrescu)

Premio al progreso: Housemarque

Mejor comunidad de juegos: Final Fantasy 14

Todavía se sigue jugando: Final Fantasy 14