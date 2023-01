Elden Ring también fue premiado como el Juego del año en The Game Awards 2022

Durante las últimas horas se dieron a conocer a los juegos ganadores de la edición 2022 de los Steam Awards, instancia en la que la popular plataforma de Valve reconoció a los mejores juegos de PC. En esta ocasión, el premio de Juego del año fue para Elden Ring.

¿Cuáles fueron los ganadores de los Steam Awards 2022?

A continuación te dejamos la lista con todos los ganadores que tuvo la edición 2022 de estos premios de la plataforma de Valve:

Juego del año: Elden Ring

Juego VR del año: Hitman 3

Con amor y dedicación: Cyberpunk 2077

Mejor con amigos: Raft

Estilo visual excepcional: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Jugabilidad más innovadora: Stray

Mejor juego que no sabes jugar: Elden Ring

Mejor banda sonora: Final Fantasty VII: Remake Intergrade

Juego con buena historia: God of War

Siéntate y relájate: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Mejor juego para llevar: Death Stranding

El mejor

Elden Ring cerró el año 2022 como el Juego del año, logro que consiguió en The Game Awards 2022 y en esta premiación de los Steam Awards de la plataforma de PC.

El juego RPG de From Software se impuso a otros juegos como Call of Duty: Modern Warfare 2 2022, Stray, God of War (2018) y Dying Light 2: Stay Human.

El título creado por From Software bajo la dirección de Hidetaka Miyazaki, responsable de franquicias como Dark Souls y Bloodborne, también ganó la categoría de Mejor juego que no sabes jugar, nombre que calza perfectamente con lo es Elden Ring, un juego con temática souls, lo que significa que es de alta dificultad.

¿Cuándo se estrenó Elden Ring?

Este juego de RPG se estrenó el 25 de febrero de 2022 para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Seríes X|S y PC (vía Steam).

Como se mencionó anteriormente, Elden Ring también ganó el premio de Juego del año en la ceremonia de The Game Awards 2022, instancia en la cual derrotó a juegos como God of War: Ragnarok, título que no participó en los premios de Steam debido a que está exclusivamente para las plataformas de PlayStation 4 y PlayStation 5.