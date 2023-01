Esta semana Shakira estrenó junto al producto Bizarrap una nueva canción dedicada para su exmarido Gerard Piqué. La canción ya tiene más de 67 millones de visitas en YouTube, sin embargo, a través de sus redes sociales el exfutbolista ha centrado toda su atención en la tercera fecha de la King´s League, para la que anunció un "circo".

¿Cuál es el "circo" que prepara Piqué en la King´s League?

Gerard Piqué es el actual presidente de la King´s League y escribió en su twitter personal el pasado 9 de enero "Bienvenidos al circo de la KingsLeague. La bomba que se viene el próximo domingo es una cosa de locos. Tic tac, tic tac".

Muchos pensaban que la expresión "circo" era una palabra dedicada para la cantante colombiana, sin embargo, es una alusión directa a las palabras de Javier Tebas, el presidente de La Liga de España, quien tildó a la King´s League justamente como un "circo".

“Lo único que se parece la Kings League con el futbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. No me imagino haciendo lo de Enigma en La Liga. Yo creo que es un circo (...). Como circo me gusta, aunque no es comparable con la industria del futbol. Tampoco es comparable el fútbol con Pasapalabra, por mucho que sea el programa más visto", ironizó Tebas.

La sorpresa que prepara Piqué en la fecha 3 de la King´s League

Gerard Piqué ha escrito toda la semana en su Twitter que prepara una gran sorpresa para la fecha 3 de la King´s League, publicaciones que vienen acompañadas con diferentes emojis de circos, payasos y parques de diversiones.

También, el exdefensor publicó en su propio Twitter que este viernes 13 de enero a las 21 horas (17 horas de Chile) habrá un streaming con todos los presidentes de la King´s League, en donde podrían haber más sorpresas.

Finalmente, el campeón del mundo con España el 2010 publicó un breve video con un payaso en la cancha de la King´s League y con un balón de fútbol, haciendo una nueva referencia al circo.

En el video el payaso está a punto de quitarse su máscara, pero justo termina antes de sacársela, con lo que se podría interpretar que se podría revelar la identidad de Enigma 69 o quizás incluir un nuevo futbolista incógnito.

Revisa el video que publicó Piqué