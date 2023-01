"Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo", dice una de las mejores y más brutales frases que Shakira le dedicó a Gerard Piqué a través de la exitosa y polémica colaboración que hizo con el argentino Bizarrap.

Curiosamente la colombiana habla de no tener rencor, pero resulta que ya son 3 las canciones que se pueden contar en las que se ha dedicado a reventar la reputación de su ex pareja y de paso ahora hasta "le pegó" a la actual pareja del padre de sus hijos, Clara Chía.

¿Cuáles son las 3 canciones en las que Shakira reventó a Piqué?

Todo empezó cuando en junio pasado se reportó que "la cantante lo ha pillado con otra y se van a separar", así se dio curso a la debacle y a un fuego sostenido de indirectas de Shakira a Piqué por medio de sus canciones, con letras cada vez más brutales y dolorosas.

El tema que la trajo de vuelta a la vida musical fue Te Felicito, colaboración con Rauw Alejandro que no tardó en interpretarse como una primera arremetida contra el futbolista, debido a las ácidas frases que contenía.

"Me lo advirtieron pero no hice caso / Me di cuenta que lo tuyo es falso", "Me tratas como una más de tus antojos / Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos" o "Te deberían dar un Óscar, lo has hecho tan bien / Te felicito, qué bien actúas / De eso no me cabe duda", fueron algunos de los dardos en esa canción.

En una de las pocas entrevistas que ha dado la colombiana, manifestó que había dejado de lado su carrera musical por Piqué y su familia; dando cuenta que era algo que retomaría a la brevedad.

En eso, Shakira cayó con un mazazo llamado Monotonía, otra canción en la que afilaba los cuchillos con Gerard como blanco absoluto, mientras en los partidos al futbolista lo recibían con pifias de parte de estadios repletos.

Este junte con Ozuna fue aún más brutal no sólo por su video y las referencias que contenía, sino que también por unas letras aún más directas y sin filtro.

Algunos ejemplos son: "Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría", "De repente ya no eras el mismo / Me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos", "Estaba corriendo por alguien / Que por mí ni estaba caminando", o "Te lo digo sinceramente, tu estás más frío que la Navidad".

Y, claro, el más reciente paseo que Shakira le llevó a dar al patíbulo a Piqué fue la BZRP Music Session #53, un tema de 3 minutos y 37 segundos que en menos de 24 horas desde su publicación ya acumula 30,7 millones de reproducciones, y ha llegado a ser comparado con la colaboración de Becky G y Karol G, Mami, en la que la compatriota de Shak le daba con todo a Anuel AA tras poner fin a su relación, aparentemente por razones muy similares.

Ahora, prácticamente no quedó nada en la trinchera y la cantante puso un misil nuclear sobre la reputación del futbolista, gracias a líricas como "A ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú", "Tiene nombre de persona buena / Clara-mente es igualita que tú" -en referencia a Clara Chía-, "Cero rencor bebé. Yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo", "Cambiaste un Ferrari por un Twingo", "Me dejaste de vecina a la suegra / Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda" o "Cambiaste un Rolex por un Casio".

Todo apunta a que, finalmente, rencor aún hay bastante. La gran pregunta es ¿hasta donde llegará Shakira con los ataques a Piqué a través de su música? Eso está por verse aún.