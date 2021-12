Colo Colo, Everton de Viña del Mar, Ñublense y Palestino fueron los encargados de cerrar la primera jornada del LEF/21, el torneo virtual de PES más importante del país, campeonato oficial de la ANFP.

Los primeros en saltar a la cancha virtual fueron albos y ruleteros, en un apasionante partido que tuvo un empate 1-1 y el triunfo del Cacique por un 4-1 contundente de Estefan Díaz ante Martín Cancino.

Tras el encuentro, Díaz comentó con autocrítica que "ganar los dos partidos sería un logro. No estoy haciendo excelente las cosas, tengo que replantearme y mejorar en la semana, esto es un trabajo en conjunto con mi compañero Vicente Olivares". A lo anterior, el gamer señaló que "me llevo cuatro puntos importantes, mi rival planteó muy bien el partido, pero no me voy feliz a pesar de todo".

Ya para el duelo de fondo, Ñublense y Palestino ganaron un compromiso cada uno para poner el broche de oro a la primera jornada del LEF/21. Los Diablos Rojos de Chillán, con Maximiliano Lorca, dieron el primer golpe al vencer por 4-3 a los árabes, que tomaron revancha ganando por 3-1 de la mano de Fabián Tapia.

En la jornada de martes, Santiago Wanderers y Coquimbo Unido empataron 1-1 en el primer encuentro, mientras que Daniel Gajardo, de los caturros, se impuso por la mínima a los aurinegros de Sandro Toloza.

La LEF/21 continuará con su segunda fecha este martes 28 de diciembre cuando Unión Española, de Rodrigo Barrera, se enfrente a Team Sika, de Marcos Espinoza. Luego, Tricolor de Paine choque ante Universidad de Chile para cerrar los primeros encuentros que se podrán ver en vivo y en directo en la cuenta DirecTV Sports Gaming en Twitch.

El miércoles 29, en tanto, será el turno a O'Higgins de Rancagua, de Fabián Hernández, ante Club Deportes La Serena, de Renato Garabito; y posteriormente es la oportunidad de Cobresal, con Paolo Cavieres, ante Audax Italiano, con Matías Cavieres, encuentros que se pueden ver en la cuenta DirecTV Sports Gaming en Twitch, como en las señales 620 y 1620 de DirecTV Sports.