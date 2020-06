Así se jugará la segunda semana de la Liga de Honor Entel de League of Legends

La Liga de Honor Entel de League of Legends liberó el fixture de la segunda semana de competencia donde se dará el tremendo duelo entre Santiago Wanderers eSports contra Azules eSports.

La tercera fecha del lunes 8 de junio comenzará a las 18:00 horas con el enfrentamiento entre los caturros y Odín, luego le sigue la batalla entre Froztfire y Dark Horse, después Azules eSports vs. Rebirth, seguido de Liga del Mal y Kaos, y todo lo cierra Furious Gaming contra Católica eSports.

Mientras que en la jornada del martes se vivirán tremendos encuentros con: Rebirth vs, Froztfire, Dark Horse vs. Liga del Mal, KLG vs. Católica eSports, Furious Gaming vs. Odín y Santiago Wanderers eSports vs. Azules eSports.

Todas estas partidas podrán ser vista por el canal de Twitch oficial de la LVP en el siguiente enlace. Los enfrentamientos serán en horarios diferentes comenzando ambas fechas desde las 18:00 horas de Chile, por lo que podrás ver todos los cruces.

Cabe recordar que Santiago Wanderers eSports, Azules eSports, Rebirth, Kaos Latin Gamers y Furious Gaming cerraron la primera semana de competencia con dos triunfos y se pusieron en la parte alta de la tabla de posiciones del torneo de clausura de la Liga de Honor Entel de LoL.