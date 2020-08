Católica eSports le da una paliza a KLG y es campeón de la Liga de Honor Entel

La Liga de Honor Entel llegó a su fin y Católica eSports se consagró campeón del Torneo de Clausura tras superar por 3-0 a Kaos Latin Gamers. Con el triunfo, el cuadro de la franja se clasificó a las Regionales LATAM, donde buscarán un cupo por llegar al repechaje de la LLA 2021.

KLG llegaba como favorito y aspiraba a llevarse la victoria por un 3-1, pero la UC los sorprendió y les dio una total paliza. Skeeto lideró a los cruzados para imponerse en la primera partida, arrasando de principio a fin con el rinoceronte.

¡VICTORIA PARA @CatolicaEsports! Los cruzados dominaron de principio a fin toda la serie y se adueñan de la corona de la máxima competencia nacional.



¡EN VIVO!��:

��️ https://t.co/C30Zp1iJQS #LigaDeHonorEntel pic.twitter.com/B8QeHxtsd5 — LVP Liga de Honor Entel (@LVPchileLol) August 25, 2020

El segundo duelo fue un calco al primero y Católica eSports se mostró dominante en todo momento. Por su parte, KLG no tuvo reacción alguna y Piqueos no pudo demostrar su habilidad en League of Legends.

Ya con el match point sobre la mesa, los cruzados salieron a cerrar el triunfo con calma y jugaron con la desesperación de Kaos. Nuevamente Skeeto fue la clave para guiar a su equipo a darle una brutal estampida a KLG para consagrarse campeón de la Liga de Honor Entel de League of Legends.

¡¡CAMPEONES!! ����



Con gran esfuerzo y constancia terminamos con un contundente 3-0 para demostrar el gran trabajo este split de clausura de la #LigaDeHonorEntel ¡GRACIAS! a la eterna hinchada ����



GG&WP @KaosLatinGamers ����

#HoyEsCatolica#SomosCatolica#goUC pic.twitter.com/LGXSPgBBDJ — Catolica Esports (@CatolicaEsports) August 25, 2020

Con la victoria, Católica eSports se ganó el cupo a las Regionales LATAM donde los representantes de Argentina, Chile y Perú se medirán del 3 al 5 de septiembre, en un formato todos contra todos de ida y vuelta (Bo1) y donde los dos mejores jugarán una final por el cupo al repechaje de la LLA 2021.