Anunciado el Grounded Update de The Last of Us Part II con grandes mejoras y agregados

Naughty Dog anunció que el próximo 13 de agosto será lanzado el paquete 1.05 de The Last of Us Part II que lleva por nombre Grounded Update y que tendrá el modo realista y la muerte permanente, para darle un mayor desafío a los fanáticos del videojuego.

"Para los fanáticos veteranos de The Last of Us, la dificultad Grounded representa la máxima prueba de habilidad. Esta dificultad aumenta los riesgos no solo al hacer que los enemigos sean más letales y la munición, las mejoras y los materiales de fabricación sean increíblemente escasos, sino también al eliminar herramientas invaluables para la supervivencia, como desactivar el modo Escuchar, desactivar elementos del HUD y más **. A partir de la actualización, Grounded se convertirá en una de las opciones de dificultad base disponibles al comenzar la historia, por lo que no necesitarás haber ganado el juego una vez para acceder a él", anunció la compañía en su sitio web.

Eso no es todo, porque The Last of Us Part II a partir del 13 de agosto contará con diferentes renderizados que harán que tengas una experiencia fresca en el videojuego. Puedes pasar de los 8 bits y hasta llegar al ultra violeta, incluso hay una inmersión diferente en el tipo de sonido.

RENDERIZADOS

-Gráfico

-Dolor de cabeza

-Más allá

-8 Bits

-Acuarela

-Mazmorra

-Vacío

-Póster Pop

-1960

-Frío

-Cálido

-Vibrante

-Cine Negro

-Azuranja

-Sepia

-Vintage

-Bestias

-Terminado

-Tabaco

-Ultravioleta

-Niebla del desierto

-Sangre

-Infernal

-Fuego

-Trinity

-Traficante

-Demonios

-Zona de Drogas

-Claro de Luna

MODIFICADORES DE JUEGO

-Mundo de Espejos

-Mundo de Espejos al morir

TRUCOS

-Cámara lenta

-Modo velocidad de bala

-Munición infinita

-Fabricación infinita

-Duración cuerpo a cuerpo infinita

-Alcance del modo escucha infinito

-Un disparo

-Toque de muerte

NUEVOS SONIDOS

-Sonido 8 Bits

-Sonido 4 Bits

-Sonido Helio

-Sonido Xénon