Uno de los competidores más experimentados de Perú tendrá una nueva oportunidad en la Final Internacional de Red Bull Batalla. Jota Shoy pasó por Batallón y se mostró confiado de poder desatar sobre el escenario del Movistar Arena toda la magia que caracteriza su rapeo.

Además, el tricampeón de su nación dejó en claro que llega con un madurez mental a todas las otras ediciones en las que participó. Cabe recordar que en 2016 logró un subcampeonato tras caer en la final ante Skone de España.

“Me siento más tranquilo, más seguro, más maduro mentalmente. Tengo mucha seguridad en mí, confianza en mí. Cualquier cosa puede suceder, lo sé muy bien. Pero sé que soy muy bueno en lo que hago y voy a rapear como sé”, explicó.

Jota no tiene una batalla soñada en esta Internacional, lo único que quiere es poder mostrar su magia. Sólo quiere conseguir la soltura y poder fluir arriba de la base para destruir a sus rivales con el micrófono. Con tranquilidad espera poder medirse ante cualquiera.

“Me importa un carajo con quién batalle en la primera, en la segunda, en la tercera o en la final. Sólo quiero rapear de lo mejor posible, como sé que puedo rapear. Que el universo y Dios me permitan ese día soltar toda la magia que llevo. Como en los entrenamientos que he tenido. O las veces que he tirado freestyle solo en mi cuarto. Y decía, ¿cómo esto no lo grabé? ¿Cómo esto no lo hice en un escenario? Espero hacer cosas locas así como esas en el escenario este 2 de diciembre. Y respecto a mi final soñada, todo lo que sea. Sólo quiero marcar un antes y un después de Jota y de Perú en cuanto a freestyle”, sentenció.

¿Podrá Jota logra su objetivo de marcar para siempre al freestyle peruano? Eso lo podrás saber el 2 de diciembre desde las 18:00 horas por los canales oficiales de Red Bull Batalla tanto en Facebook, YouTube y Twitch.