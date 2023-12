Red Bull Batalla revolucionó la Final Internacional 2023 con la inclusión de Arcángel como jurado de la competencia, y mucho se ha especulado de esta decisión en la previa del evento del 2 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia. Pero uno de los primeros abanderados que aprobó esta elección fue Mecha.

El rapero argentino conversó con RedGol en Batallón y dio su punto de vista sobre el jueceo que tendrá el cantante puertorriqueño. Hay que recordar que los cuatro jueces restantes son Basek (Chile), Skone (España), Joro (Perú) y Dtoke (Argentina).

“Me parece increíble. Sobre todo por una cuestión contextual de que Arcángel, no quiero hablar sin saber porque no lo conozco ni hablé nunca. Pero se me hace que no debe conocer mucho a los que estamos compitiendo ahora. De repente no debe saber que yo soy el Mecha y que soy argentino y que organizo compe en plaza. Entonces, de repente, está bueno porque a Arcángel le va a chupar un huevo si sos Aczino, y sos el goat, o si sos Chuty, y sos el que viene a ganar todo, y si sos Gazir o si sos yo. A Arcángel le va a chupar un huevo”, explicó.

Y dejó en claro que “Arcángel va a decir, ¿quién rapeó mejor? ¿Este pibe o este pibe? Este pibe. Pasa este. Listo. Entonces, banco mucho. Como que el que vote Arcángel, para mí va a ser como el que mejor transmitió ese día y fin. ¿Entendés? No tiene ningún tipo de contexto ni ningún tipo de peso en la mano. No le va a pesar nunca una réplica. ¿Entendés? Perdió el favorito en primera. Arcángel le va a chupar un huevo. Capaz los otros cuatro van a la réplica y Arcángel lo va a hacer y va a votar el que para él ganó. Y ya está. Y nadie le puede decir nada porque es el puto Arcángel”.

Chuty y Nitro también hablaron de la elección de Red Bull Batalla, y ambos coincidieron en que es un incógnita total lo que pueda hacer Arcángel como jurado, ya que no conocen su contexto con el freestyle. La Final Internacional tendrá de hosts a Arci y Nazo, mientras que DJ Sonicko será el encargado de poner las bases en Bogotá.

