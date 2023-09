Atricio Rojas logró su clasificación a la Final de Red Bull Batalla tras logra el tercer puesto en la Regional Zona Centro. Será su segunda experiencia entre los 16 mejores freestylers del país y en Batallón dejó en claro que no va a desaprovechar la oportunidad.

A 10 años del evento que cambió su vida, Atri contó un poco de sus inicios en el freestyle: “Sufrí una lesión al tobillo, estuve aproximadamente un año sin caminar y ahí descubrí el freestyle como tal. Descubrí la batalla de Red Bull del 2013, ese mismo año. Después, también vi la de Chile cuando ganó Stigma y ahí me picó el bichito de la competitividad. Dije si ellos pueden, yo también puedo y como vengo de un mundo deportivo, como el fútbol, me nació harto la competitividad de saber hasta dónde voy llegar. De intentar siempre subir el nivel para intentar medirme con los mejores”.

En 2020, el MC de Colina logró quedarse con la cuarta posición de la Final Nacional de Red Bull Batalla, en un evento que Atri no tocaría nada de lo ocurrido. “No cambiaría nada, porque creo que aprendí. Fue del evento que más aprendí y a la vez del evento que más disfruté. Creo que obviamente pude haber hecho cosas mejores, después ya corrigiendo, pero yo creo que una de las cosas que más aprendí fue que no importaba tanto el hype o el reconocimiento de algún participante si en ese momento, que de eso va el freestyle del ahora, no estaba mentalmente listo”, explicó.

Y agregó que “entonces cuando me di cuenta de que quizás tenía menos reconocimiento que otro, quizás estaba más infravalorado que otros por temas de views, por temas de seguidores, pero yo mantenía mi seguridad en mí y sabía y estaba confiado del entrenamiento que había hecho. Se dio esa instancia de ganarle a grandes nombres y quedar entre los primeros cuatro mejores de Chile”.

SU PRIMERA NACIONAL CON PÚBLICO

En su historia, Red Bull Batalla Chile tuvo dos Nacionales sin público por la emergencia del Covid. La del 2020 fue una de ellas, y esta característica si fue un factor en el rendimiento de los freestylers: “Sí, notoriamente sí. Creo que marca una diferencia, porque las personas que estábamos ahí éramos todos competidores que que conocemos más a fondo el freestyle y conocemos quizá más las técnicas. Tratamos de constantemente estar estudiando las figuras literarias, la musicalidad cuando se va a fuera del compás o cosas así. Entonces un público quizás más conocedor, que quizás seguía más por la comprensión que por la emotividad del momento, entonces sí marca una diferencia. Pero obviamente nunca se va a poder cambiar al público eufórico y la seguridad que te genera cuando tienes todo un estadio gritándote una rima”.

EL ENTRENAMIENTO

Atri el 1 de octubre en el Polideportivo de Ñuñoa vivirá su segunda Final Nacional y para llegar de la mejor forma ha tenido un intenso entrenamiento que divide en tres etapas. “Yo siempre creo que hay como tres elementos fundamentales cuando entreno el freestyle. Obviamente uno es tratar de estar mentalmente seguro, pero obviamente hay cosas que uno no puede sacar de ahí que son los nerviosismos, que en general a mi al menos me gusta esa sensación de adrenalina, porque lo mismo en vez de definirla como un miedo, la trata de definir como un momento adrenalina. Si uno no siente emoción por lo que hace, no sé qué está haciendo realmente“.

“Entonces tratar de estar mentalmente seguro de lo que está trabajando. Después trato de también de mantenerme con una rutina de ejercicio físico, generalmente de tratar de estar con harto deporte, comer bien siempre. Y por último, creo que el freestyle como como tal, no sólo freestyle como el agregado de improvisar, sino como al menos para mí, el día a día lo trato de dedicar al freestyle con los conocimientos que absorbo, con los conocimientos cotidianos, cuando me suena una palabra que no sabía que existía.Obviamente el lapsus de que uno sea de improvisar, de tratar de entrenar algunas áreas que quizás se ve más débil, entonces como que esas son como las tres dimensiones que al menos trato yo de abarcar pa’ sentirme seguro antes de un evento importante”, reveló.

Por último, el freestyleres contó las expectativas que tiene del evento que se acerca: “Yo tengo muy buena expectativa en general, obviamente como sentido primordial, poder salir y dar el 100% que pueda ese día. Creo que es súper difícil batallar en un escenario como uno lo hace en su pieza, pero dar el 100% que pueda ese día. Yo me contempló con harta opciones de poder salir campeón y además de que me gustaría por lo mismo, por ser una edición de que yo creo que al menos yo voy a jugármela, voy a jugármela en esta, y creo que esta va a ser la mejor Red Bull de la historia de Chile”.