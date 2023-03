Los freestylers serán parte de la versión 2023 de Lollapalooza en Chile con una tremenda exhibición 2 vs. 2 y avisan le van a entregar un tremendo espectáculo al público. El show se dará el sábado 18 de marzo a las 14:00 horas en el Perry’s Stage.

Red Bull Batalla se prepara para aterrizar en el Lollapalooza Chile 2023 con una tremenda exhibición internacional y los protagonistas de este enfrentamiento adelantan lo que será su presentación. Skone (España), Mecha (Argentina), Teorema (Chile) y Jokker (Chile) prometen hacer vibrar al público presente con un show disfrutable y muy musical.

En conversación con RedGol, los freestylers mostaron sus deseos de subirse al Perry’s Stage del Parque Bicentenario en Cerrillos y dejaron en claro que están listos para repartir sangre si la sitación lo amerita. La presentación será desde las 14:00 horas con Cayú a cargo de la animación y DJ Atenea en los platos.

SKONE

¿Tienes hype para Lollapalooza 2023?

- Hay bastante hype, es una exhibición muy guay con unos compañeros que son increíbles haciendo freestyle en un contexto súper guay que creo que significa mucho a nivel artístico, joder poder llevar el freestyle ahí al Lollapalooza en Chile. Ya tuve la oportunidad de hacerlo en el de Argentina y ahora hacerlo en el de Chile es como coño, ahora el año que viene nos vamos al de California. Contento, muy contento.

¿Qué Skone veremos en el escenario?

- Yo voy a ir relajado, yo creo que sé llevar bien el concepto espectáculo y voy a hacer que la peña se lo pase bien. Ahora si esta gente de repente se vuelve súper loca y me insulta mucho, se viene árribsima como si fuera la final de la Red Bull, pues me tendré que poner al nivel. Pero no creo, creo que podemos dar un espectáculo sin matarnos mucho.

MECHA

¿Qué esperas para el Lollapalooza 2023?

- Tengo la oportunidad de hacer dos cosas que nunca había hecho. La primera es competir en un Lollapalooza, que es un evento histórico a nivel música, es un evento al nunca fui y que voy a vivir la experiencia de ser público, así que va a ser una súper experiencia. Y la segunda va a ser rapear en Chile en un lugar que no sea el Teatro Caupolicán, porque siempre que vine rapie en el Caupolicán y siempre está bueno conocer distintos escenarios, así que estoy muy contento con la posibilidad y creo que va a ser un eventazo.

¿Cuál será tu mood para la batalla?

- La verdad es que voy estar muy tranquilo, porque vengo de una Internacional muy pesada, en la que mi voz sufrió bastante de desgaste y debo recuperarme. Pero fuera de eso, creo que el público que frecuenta un Lollapalooza no sé si está muy adecuado a la cultura del freestyle. Entonces vamos a dar un show más apto para todo público, más disfrutable a nivel sonido y que la gente lo pueda gozar sin entender tanto de la movida.

TEOREMA

¿Emocionado de llegar a Lollapalooza Chile 2023?

- Es bonito jugar en casa. Haber empezado en las micros y ahora estar en el Lolla, es el meo’ salto y más con un hermano de micro (Jokker). Entonces para nosotros va a ser un espectáculo tremendo. Como te decía, jugar en casa siempre es bonito, porque estas con tu gente y en mi caso primera vez aquí. Va a ser una locura y quizás no dimensiono lo que va a ser, pero ya viene siendo una locura. Así que muy contento y muy agradecido por la oportunidad. ¡Vamos a romper!

¿Qué Teorema veremos en el Lolla?

- Vamos a salir a matar más que otra cosa. Igual los cabros yo sé que van a estar en un mood tranquilo, porque es una exhibición. Sin embargo, yo estoy en un mood de que todas las batallas las estoy intentando vivir al máximo, porque tengo metas y quiero dar todo en todas las batallas en las que esté. Me lo voy a tomar como un 2v2 internacional y le voy a decir al Jokker, ganémosle al Skone y Mecha.

JOKKER

¿Qué sientes al llegar al Lolla 2023?

- Muy emocionante, más estar aquí con freestyle, que es lo que hemos hecho desde pequeños. Ya estuvimos el año pasado, nunca me imaginé estar dos años seguidos en el Lollapalooza. Para mí el año pasado fue tremendo haber estado y gracias a dios se pudo quedar en el podio, para decir presente este año, y feliz porque es un espectáculo que la gente va a gritar y a gozar, no es una batalla donde te van a calificar, sino que es un show.

¿Te gustaría en algún momento presentarte con tu música en el Lollapalooza?

- A cualquier artista en Chile le gustaría llegar con su música al Lollapalooza. Yo sinceramente siento que aún no estoy preparado para eso. Ni siquiera nivel para estar ahí haciendo un show a la gente, pero cuando me meta en la música de lleno, cuando tenga un show más armado, me encantaría estar ahí y vamos a luchar por eso.