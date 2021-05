Satim y su mensaje a quienes aún no envían su video a Red Bull: "Es una oportunidad que se da una vez al año"

Solo quedan 48 horas para que se cierren las inscripciones a la Red Bull Batalla de los Gallos chile. Este domingo 9 de mayo es el último plazo para que mandes tu video con toda tu habilidad. Para esto solo debes descargar la App oficial (disponible para sistemas Android e iOS), seguir las instrucciones y enviar tu video.

Los tres chilenos que van a las clasificatorias regionales

Tres freestylers chilenos no tendrán que pasar por el primer filtro y aseguraron su pase a las regionales de Batalla. ¿Quiénes son? Los 3 ganadores de las Batallas Universitarias de la semana pasada: Por la zona norte el representante es WE SHOT. Por la zona sur estará STEREO y por la zona centro SATIM. Los tres conversaron con Red Bull y dieron sus impresiones luego de alcanzar su boleto a las regionales

We Shot

Adolfo Guicharrousse, oriundo de Calama. Ha estado en algunas BDM, competido también en Calama, Iquique y en Kuarta Maestría en la IV Región. Esta es su primera Red Bull. ¿A la hora de elegir a sus referentes? We Shot tiene el panorama claro. "Me gusta mucho lo que hace Bnet, Klan y Stigma, diría que como freestyle son los más potentes. Como batallero el mejor para mí es Aczino", contó.

Stereo

Ignacio Rodríguez, de Concepción. Ha competido en varias callejeras, principalmente en Demonios Penquistas. Ganó en un par de ocasiones y estuvo en algunas finales. También ha estado en DEM.

Nasho también tiene a sus favoritos, los que representan a la "vieja escuela": "La verdad antes veía más batallas que ahora por lo que me quedo con Kodigo, Nitro, Jno, Aczino y el Sador de 2014", expresó.





Satim

Matías Alvarez, de Peñaflor. Satim ha competido en una gran cantidad de eventos, entre ellos: DEM, Hannover Battles, Sub Foro, Batallas Under y Punchline Battles. El representante de la zona centro confesó que se siente identificado con el crack argentino, Mecha.

"Mecha de Argentina es uno de los que más me representa y disfruto ver en acción"

Además, le envió un mensaje a quiénes aún no envían su video. "Denle con todo no más, recuerden que es una oportunidad que solo se da una vez al año y no hay nada que perder. Todo es posible, así que a darle", finalizó.