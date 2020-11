FMS México jornada 4: Ver EN VIVO y ONLINE la cuarta jornada de la Freestyle Master Series México 2020

FMS México llega a la cuarta jornada de competencia, camino a la Final Internacional de la Freestyle Master Series. La cúspide de los freestylers espera a su nuevo campeón, y México a su representante para luchar por la distinción máxima de la FMS.

La última jornada dejó resultados que apretaron aún más la clasificación, con Lobo Estepario a la cabeza, sumando nueve puntos. Le siguen RC y Rapder con siete unidades cada uno. El líder de la tabla venció sin réplica a Potencia, que todavía no suma puntos en la presenta competición.

Para el próximo día de competencia, las batallas fijadas son: Garza vs Rapder, Skiper vs Yoiker, B-ONE vs Lobo Estepario, Zticma vs RC y Jony Beltrán vs Potencia. Jornada que puede ser decidora respecto al corte para la Final Internacional, seleccionando al máximo representante del país azteca.

De igual forma, repetirá el Auditorio BB con un 30% de su capacidad para quienes adquieran los tickets. Así, habrá público en la cuarta fecha de competencia, sumando un plus a las batallas que se han desarrollado.



Fecha y hora: ¿Cuándo se realizará la jornada 4 de la FMS México 2020?

El evento comenzará el día domingo 29 de noviembre desde las 17:00 de la tarde, hora de Chile.









Transmisión: ¿Dónde ver la jornada 4 de la FMS México 2020?



La competencia se podrá ver directamente desde el canal de Youtube de Urbas Roosters.