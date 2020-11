FMS España jornada 5: Ver EN VIVO y ONLINE la fecha 5 de la Freestyle Master Series de España

La Freestyle Master Series de España sigue su curso este 2020, con otra fecha llena de los mejores raperos del país ibérico. Además, esta jornada será maratónica, ya que durante la mañana se desarrollarán las batallas pendientes, luego vendrá un set de análisis de la jornada anterior y finalmente la fecha 5 de la competencia de freestyle.

Para este día no estará presente Sweet Pain, debido a un contagio de Covid en los días previos. El sevillano se ubica en la tercera plaza de la competencia con ocho puntos y estaba previsto que se enfrentara a Errecé.

Las batallas confirmadas son la pendiente entre Errecé y Blon (recuperada debido a la enfermedad de Sweet Pain), y luego las fijadas: Mister Ego vs Mnak, Tirpa vs Blon y Gazir vs Khan. Finalmente la más destacada del día será entre Bnet y Zasko.

Además, la transmisión será multiplataforma ya que gracias a la producción de Playz, se podrá ver la competencia a través del computador, televisor y el celular. Una fecha muy importante porque será el corte definitivo para la Final Internacional, debido a que todos los gallos se pondrán al día en la tabla y el puntaje determinará a los clasificados para la final de la FMS.







Fecha y hora: ¿Cuándo se realizará la jornada 5 de la FMS España 2020?

El evento principal se realizará el día sábado 28 de noviembre desde las 11:00 de la mañana, hora de Chile. Sin embargo comenzará la transmisión desde las 09:45 de la mañana, hora de Chile.



Transmisión: ¿Dónde ver la jornada 5 de la FMS España 2020?



La jornada se podrá seguir íntegramente por el canal de Youtube de Playz. También por la web oficial y la aplicación móvil.