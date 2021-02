Dtoke y sus elogios para la FMS Chile: "Es una de las ligas que más me gustan porque todos rapean"

La FMS Argentina está llegando a su fin. Este domingo 14 de febrero los 10 mejores freestylers del país trasandino vivirán la jornada 6 de la liga. Esto se realizará en horas de la tarde, y ya tenemos los enfrentamientos confirmados para este día.

En la previa, Dtoke y MKS enfrentaron los micrófonos a horas de medirse ante Papo y Stuart, respectivamente. Justo estos dos últimos freestylers están en la parte alta de la tabla. Stuart con 11 puntos y Papo con 10 unidades.

¿A qué Dtoke veremos contra Papo?

A Dto le consultaron sobre qué tipo de freestyler veremos en las batallas que quedan y este respondió: "Creo que verán al que compitió contra Mecha, por un asunto personal... si bien fue una batalla donde se me salió la cadena y me volví un poco loco, la disfruté más que todas las anteriores. Me la viví más. Creo que voy por ese lado, pero vamos a ver qué sale en la batalla"

¿Cómo está MKS para su batalla con el líder, Stuart?

MKS se refirió a la disputada y entretenida batalla que tuvo contra Klan y aseguró que irá con todo en las restantes. Recordar que MKS hoy está último en la tabla con 3 puntos: "El Klan es el Klan. Fue una batalla especial, un Superclásico... No puedo salir y rapearle mal. Ahora voy a tener que salir a competir con todo porque me queda Dtoke, SUB, Stuart, Mecha y Wolf. Les tengo que salir a competir por un tema de respeto que les tengo", expresó.

Buenas palabras para el freestyle chileno y extrañan a Stigma

En la conferencia, además, RedGol estuvo presente y le consultó por la opinión que tienen estos freestylers por la FMS Chile y los exponentes del freestyle nacional. Ambos solo tuvieron elogios y lindas palabras.

"Es una de las ligas que más me gustan. Tenemos una relación muy cercana con la gente de Chile, he ido muchísimas veces y he compartido mucho. Conozco a varios de los chicos y la verdad que me parece que tienen un nivel zarpado y me gusta mucho porque todos rapean", comentó Dtoke.

Además, ambos tuvieron lindas palabras para el crack nacional, Stigma, quien ya no está en la liga chilena de FMS.

"A Stigma lo extraño un poco, para mí es un distinto, es alguien que yo quería ver sus batallas", mencionó Dtoke. MKS, en tanto, recordó a quien hoy ya no participa en FMS Chile. "Stigma tiene un nivel alto de freestyle. Pensé que seguía en FMS", declaró.

Ahora, ambos cuentan las horas para poder entregar su máximo nivel en sus batallas correspondientes en la jornada 6, y en las fechas que van a ir quedando en Argentina para conocer al nuevo campeón de FMS.

Así va la tabla de FMS Argentina cuando quedan cuatro jornadas. (Foto: FMS Argentina)

Todos estos batallones los podrás seguir, como es habitual, en el canal de Youtube de Urban Roosters.