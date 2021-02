FMS Argentina, jornada 6 | Ver EN VIVO Y EN DIRECTO la sexta jornada de la Freestyle Master Series

Los improvisadores compitiendo en la Freestyle Master Series Argentina prometen un gran espectáculo en la sexta jornada del torneo. Entre los cinco cruces confirmados, hay uno en especial que se robará todas las miradas de la FMS trasandina, de cara a la recta final de la liga de freestyle.

La clasificación muestra a Stuart en la primera posición con 11 puntos y muy de cerca a Papo con 10. Sin embargo, el también streamer tiene una batalla menos, al igual que Nacho, Cacha, Dtoke, Sub y MKS. La recuperación de aquellas puede poner la tabla al rojo vivo porque los puntajes hasta el día de hoy, están muy igualados.

Precisamente, el “Gordo Forro” como se autodenomina en muchas de sus rimas, animará el duelo con más morbo de la jornada. Dtoke, histórico de la tarima blanquiceleste, será su rival de esta fecha. Ambos han compartido streams y tardes enteras de rap a distancia, así que este cruce es el más llamativo del sexto día de competencia.

Completan la función: Stuart vs MKS, Wolf vs Mecha, Cacha vs Nacho y Sub vs Klan. Batallones también, que prometen una gran jornada para el rap argentino, en búsqueda del título de la presente Freestyle Master Series.







Día y hora: ¿cuándo es la jornada 6 de la Freestyle Master Series Argentina?



La jornada 6 de la FMS Argentina es el día domingo 14 de febrero desde las 16:00 horas de Chile (y Argentina).



Transmisión: ¿dónde ver la jornada 6 de la FMS Argentina?



El evento será transmitido a través del canal de Urban Roosters.