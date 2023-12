Yanara Aedo cerró este 2023 con broche de oro. Tras coronarse bicampeona de la Primera División femenil de nuestro país con Colo Colo, la delantera ahora se ganó el premio The Best en la Gala del Fútbol Femenino.

RedGol y Contragolpe organizan la gran ceremonia que le pone fin a la temporada del balompié femenino, y entre las varias categorías existentes la atacante alba se llevó la más importante.

Habían tres potentes candidatas al trono de la mejor jugadora de la temporada: Bárbara Sánchez (Universidad de Chile), Monserrat Hernández (Santiago Morning) y la goleadora nacida en Temuco. Y fue esta última quien se lo llevó.

Aedo se coronó como la mejor futbolista de Chile en los Premios FutFem 2023, un galardón para el esfuerzo, talento y dedicación que le puso con la camiseta alba desde que arribó en 2022 tras siete años en el extranjero para brillar hoy.

Yanara Aedo: “Quería reencantarme con el fútbol, y lo hice”

En la antesala de la Gala del Fútbol Femenino que organizan RedGol y Contragolpe, Yanara Aedo dialogó con ADN en un evento de Nike, la marca que la auspicia, e hizo un balance de lo que fue el año donde se afirmó como titular en la Roja Femenina y fue campeona con Colo Colo.

“A nivel personal y colectivo, ha sido un año muy lindo y estoy contenta por eso. Ha sido una temporada muy buena para mí en lo deportivo. He cumplido muchos de los objetivos que me tracé cuando volví a Chile“, destaca de entrada.

Así, apunta que “quería reencantarme con el fútbol, lo hice y mi rendimiento subió mucho“.

“Clasifiqué con Colo Colo a la Copa Libertadores y poner a Colo Colo donde se merece, ya fui campeona dos veces acá. Me he sentido muy bien, he podido jugar casi todo”.

Tras eso, la atacante de 30 años tuvo buenas palabras para el trabajo de la brasileña Tatiele Silveira en el fútbol femenino del Estadio Monumental. “Con Tati nos hemos sentido muy cómodas, hemos aprendido mucho”, apunta.

Después, destaca que Silveira “es una entrenadora muy exigente, tenemos clara la identidad de nuestro juego con y sin balón. Estamos contentas con ella”.

“Quizás hay varias jóvenes y faltaba nutrirse de experiencia, al final eso te va dando cómo manejar ese tipo de partido. Creo que nos vamos a reforzar y traeremos gente de mayor experiencia para ir a buscar una Copa Libertadores”, cerró.

La Roja

Con respecto a la selección chilena de Luis Mena, Aedo valora que “estamos contentas con lo que se está haciendo y el grupo humano que está trabajando. Sentimos que estamos avanzando mucho”.

“Siempre uno tiene cosas que mejorar, hemos ido de a poco. Nos faltaba siempre en lo físico, en velocidad de juego, y lo hicimos bien ante un equipo físico como Nueva Zelanda”, agrega.

Y complementa que la idea “es ir adquiriendo experiencia para la gente que se va sumando, más de la mitad son jugadoras nuevas”.

Sobre el retiro de Tiane Endler, apunta que “uno se intenta acostumbrar, pero nunca te vas a acostumbrar a no tener a la mejor arquera del mundo en el arco. La manera de sacarlo adelante es jugando de manera colectiva”.

Para finalizar, Yanara se refirió al hecho de que 35 de los 36 equipos del fútbol femenino chileno hayan sido multados por incumplimientos laborales.

“Cuando estás dentro del fútbol femenino, era algo que se veía venir. En Colo Colo no tenemos nada que decir, sino agradecer. Me parece bien que los clubes se den cuenta de que las ramas no se dejan tiradas y que el fútbol femenino es un estilo de vida, hay jugadoras que se dedican a esto y tienen que tomarlas como jugadoras profesionales. Está bien, para que de una vez por todas los clubes entiendan que se tiene que apoyar y respaldar el fútbol femenino”, cerró.

