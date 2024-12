Feroz desahogo de Yanara Aedo tras ganar el tricampeonato con Colo Colo: "Me retiraban con 27 años"

Yanara Aedo es una de las figuras del equipo femenino de Colo Colo que se alzó con el tricampeonato. La talentosa volante ofensiva es la capitana de las albas, que de la mano de la DT brasileña Tatiele Silveira vencieron por 2-1 a Universidad de Chile en la gran final.

Aedo, una experimentada de la Roja, sacó la voz luego de una nueva consagración con la camiseta blanca. Lo hizo con un deseo para el fútbol femenino en Chile. “Esperemos que el 2025 todos los equipos hagan que sus jugadoras se sientan profesionales, no sólo Colo Colo y la U”, expuso la “10”.

En la entrevista que tuvo con la periodista Andrea Hernández, la ex jugadora del Valencia de España fue un par de años atrás en el tiempo. “Estoy contenta. En lo personal, hace dos años y medio, el 2022, prácticamente me retiraban con 27-28 años porque quizá no tenía un rendimiento bueno”, expuso la oriunda de Temuco.

Yanara Aedo enfrenta la marca de Gisela Pino en el estadio Bicentenario de La Florida. (Dragomir Yankovic/Photosport).

La ex enganche del Washington Spirit de Estados Unidos tiene recuerdos muy claros de esos momentos. “Pasé por un momento súper difícil ese año, llena de críticas y cosas”, apuntó Yanara Aedo, siempre en la conversación con la reportera de campo de juego que tuvo la transmisión de Zapping Sports.

Yanara Aedo brilla de alegría tras ser campeona con Colo Colo: “Los sueños se trabajan y yo lo hice”

Yanara Aedo sabe que es una gran referente en la historia del fútbol femenino de Colo Colo. Fue parte del inolvidable equipo albo que levantó la Copa Libertadores en 2012 junto a grandes estrellas de este deporte: Christiane Endler, Francisca Lara, Carla Guerrero, Karen Araya, Camila Sáez y Nathaly Quezada, entre otras.

A pesar de los 10 títulos nacionales que tenía Aedo con la camiseta del Cacique, siempre quiso ir por más. Y así lo dejó claro en el césped sintético del estadio Bicentenario de La Florida. “Los sueños se trabajan y yo los he trabajado”, dijo la enganche de 31 años.

Así festejó Colo Colo el título que le ganó a Universidad de Chile. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“La resiliencia es la mejor forma de hablar, estoy muy contenta”, sentenció Yanara Aedo en esa conversación con Andrea Hernández. Qué felicidad de la capitana. ¡A seguir con los festejos por este título ante el clásico rival!