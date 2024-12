Ha pasado más de un año desde que Tiane Endler anunció su retiro de la selección chilena femenina. “Necesitamos recursos, apoyo, mejorar muchas cosas”, mencionaba la histórica portera chilena justo antes del partido por el oro en los Juegos Panamericanos 2023.

Ahora, la golera del Olympique de Lyon aclaró que su historia con la Roja femenina no está cerrada, pero que “no he tenido ningún contacto tampoco, no lo veo posible en el mediano plazo. A ver si en el futuro está la posibilidad de volver”.

Endler comentó que todavía no están las condiciones que considera adecuadas para estar en la selección nacional. “Tiene que haber cambios, existir una buena forma de trabajo, condiciones mínimas y el interés de todas las partes para que eso ocurra“, argumentó.

¿Volvería a la Roja? Esto contestó Tiane Endler | Photosport

Tiane Endler y las lecciones del retiro de la Roja

La ganadora del The Best a la Mejor Portera en 2021 se mostró contenta con la decisión que tomó en octubre de 2023. “Necesitaba ese descanso mentalmente, me ha hecho muy bien. Por el momento no está en los planes volver“, dijo.

“Emocionalmente, no estaba pasando por un buen momento, llevaba mucho estrés desde lo psicológico. Me ha hecho descansar, no tanto viaje, disfrutar más a la familia, entrenar más en Lyon. Me ha ayudado en todo sentido”, concluyó Tiane Endler.