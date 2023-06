La espera se acabó y luego de más de 300 días desde que la mayoría de equipos jugaron su último partido, este fin de semana vuelve el torneo de Ascenso Femenino con su temporada 2023. Los 22 equipos participantes darán el puntapié inicial este sábado 17 de junio.

Serán, en total, cuatro grupos divididos geográficamente. El certamen contará con tres ruedas de participación, por lo que todos ellos disputarán al menos 15 partidos. Excepto la zona norte, ya que por tener cuatro equipos solamente jugarán en 9 oportunidades.

El partido inicial lo protagonizará Rangers frente a Deportes Valdivia, por la zona sur. El encuentro está programado para el sábado 17 a las 10:00 horas, en el estadio Municipal Julio Vergara de San Clemente.

Asimismo, cerrarán la fecha 1 Magallanes vs Unión Española, por la zona centro sur. Será el domingo 18 a las 17:00 horas, en la cancha del Club Deportivo Villa Corhabit, ubicada en Estación Central.

Los grandes favoritos para ascender este año son los tres que descendieron la temporada pasada: Deportes La Serena, Everton y Huachipato. A ellos se les suman los descendidos que aún no logran subir: Santiago Wanderers y Deportes Temuco. También entran a la lista Rangers y Curicó Unido.

La fecha 1 del Ascenso Femenino

Zona Norte

– San Marcos de Arica vs Cobreloa (Sábado 17/06 | 14:30 | Complejo Valle Nuevo)

– Deportes Copiapó vs Deportes La Serena (Domingo 18/06 | 15:30 | Estadio Luis Valenzuela)

Zona Centro Norte

– Santiago Wanderers vs Deportes Melipilla (Sábado 17/06 | 12:00 | Complejo Santiago Wanderers Mantagua)

– Unión San Felipe vs Unión La Calera (Sábado 17/06 | 15:00 | Complejo Unión San Felipe)

– Everton vs San Luis de Quillota (Sábado 17/06 | 15:00 | Estadio Sausalito)

Zona Centro Sur

– Lautaro de Buin vs AC Barnechea (Domingo 18/06 | 11:00 | Complejo CSD Lautaro de Buin)

– Deportes Santa Cruz vs Deportes Recoleta (Domingo 18/06 | 12:00 | Estadio Joaquín Muñoz García)

– Magallanes vs Unión Española (Domingo 18/06 | 17:00 | Estadio Club Deportivo Villa Corhabit)

Zona Sur

– Rangers vs Deportes Valdivia (Sábado 17/06 | 10:00 | Estadio Municipal Julio Vergara)

– Deportes Temuco vs Ñublense (Sábado 17/06 | 12:00 | Complejo M11 Labranza)

– Curicó Unido vs Huachipato (Domingo 18/06 | 12:00 | Complejo Curicó Unido)