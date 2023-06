El torneo de Ascenso Femenino ya sabe cuándo va a empezar y qué cruces va a tener. Será el fin de semana del 17 y 18 de junio cuando se dé el puntapié inicial del certamen y ANFP reveló el fixture de las primeras dos ruedas de la división de plata del futfem nacional.

San Marcos de Arica vs Cobreloa y Deportes Copiapó vs Deportes La Serena engalanarán la fecha 1 de la zona norte. Everton vs San Luis, Unión San Felipe vs La Calera, y Santiago Wanderers vs Melipilla harán lo suyo en la centro norte.

Por otra parte, el grupo centro sur empezará con los siguientes tres cruces. Deportes Santa Cruz vs Deportes Recoleta; Lautaro de Buin vs AC Barnechea y Magallanes vs Unión Española. Finalmente, la zona sur empezará con Deportes Temuco vs Ñublense, Curicó Unido vs Huachipato y Rangers vs Deportes Valdivia.

¿Cómo se desarrollará? En el grupo norte, por su lado, pararán el fin de semana del 8 y 9 de julio después de la primera rueda. La segunda rueda, en tanto, terminará el 29 y 30 del mismo mes, por lo que restarán únicamente tres fechas antes de acabar su fase regular.

Por otra parte, el resto de grupos jugarán consecutivamente entre el 17 y 18 de junio y el 12 y 13 de agosto las primeras 10 fechas; sin embargo, la jornada 7 se celebrará el 26 de julio a mitad de semana, para hacer calzar el calendario con la zona norte.

La tercera rueda será programada con posterioridad, ya que las localías dependerán de la posición en la tabla de las primeras dos fases. Luego de esa ronda vendrán los play-offs, que se jugarán desde cuartos de final y a partido único con localía sorteada.

Revisa el fixture del Ascenso Femenino