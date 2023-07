El debut de Luis Mena a cargo de la Selección Chilena Femenina no fue el esperado, ya que el equipo cayó goleado por cuatro a cero a manos de Brasil. Con tres goles en el primer tiempo y uno empezando el complemento, La Roja no pudo hacer mucho para llevarse la victoria.

Sin embargo, la actitud de las jugadoras jóvenes que sumaron minutos en el Arena Mané Garrincha fue la cuota alegre del partido. A eso se le suman dos ingresos especiales: Karen Fuentes y Monserrat Hernández hicieron sus primeras armas en la selección absoluta.

Fue esta última quien analizó su debut en La Roja Femenina adulta, a menos de un año de jugar el Mundial de India 2022 con la Sub 17. “Hablando en general del equipo, me sentía ansiosa por entrar y querer aportar. Fue un debut soñado, pese a lo que es el resultado, pero me siento muy feliz por aportar mi granito de arena”, confesó.

Respecto al partido, Hernández aseguró que todavía hay cosas que corregir de cara a los próximos amistosos y los Juegos Panamericanos Santiago 2023. “Seguir mejorando detalles y errores que cometimos dentro de la cancha que son totalmente mejorables. A seguir entrenando para superarlos”, agregó.

El sueño de la defensora de Santiago Morning es quedarse en La Roja. Su misión, según reveló, es continuar en las convocatorias y, por qué no, ganarse un puesto como titular. “Muy emocionada por seguir superándome día a día y formar parte de este nuevo proceso”, cerró.

Actualmente no se conoce el próximo rival de la Selección Chilena Femenina. Si bien hay fecha FIFA en julio, entre el 10 y 18 de este mes, justo en la previa del Mundial 2023, La Roja no ha confirmado si jugará o no partidos. La idea original era ser sparring de selecciones mundialistas.