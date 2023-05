Estela López es una de las surfistas más exitosas de Chile y empezó a competir desde muy pequeña. Este fin de semana terminó su participación en el Iquique Pro 2023 y prontamente viajará a El Salvador para disputar el Mundial de la disciplina. En RedGol Fem conversamos con ella y nos contó sobres sus inicios en el deporte y entregó algunos consejos para las niñas y mujeres interesadas en el surf.

“Mi papá y mi mamá surfeaban desde antes que yo naciera, y mi mamá lo hacía estando embarazada de mí, así que estuve en este deporte desde antes de nacer. Me metieron por primera vez a correr espumas en longboard a los 11 meses, y desde ahí que no he parado y me encanta”, confesó Estela.

López también comentó lo que le fascina del surf y aseguró que “una de las cosas que más me gusta es estar en contacto con la naturaleza y nada más. Esas sesiones mágicas al atardecer con las olas buenas, que hacen que un momento sea increíble”.

En la competición que se desarrolló en Iquique, Estela indicó que “me fue súper bien en la categoría Junior que logré ganar, pero definitivamente en Open quedé con gusto a poco, creo que surfié bien, adaptándome a las condiciones súper cambiantes, pero siempre hay algo que mejorar y nunca se deja de aprender de los errores”.

Para este año, Estela López está enfocada en clasificar a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y ha estado participando de los campeonatos clasificatorios para este evento y sigue enfocada en eso. El consejo que deja para mujeres y niñas que quieran hacer surf “que no tengan miedo a meterse en el mar y que intenten una y otra vez hasta que lo logren porque es un deporte que al principio cuesta, pero cuando lo agarras progresas súper rápido y se vuelve muy entretenido cuando empiezas a correr las olas y no las espumas”.