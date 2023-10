Santiago 2023 todavía tiene espacio para medallas para el team Chile, algo que intentará sumar la selección chilena femenina en la semifinal de futbol. El cuadro de Lucho Mena enfrentará a Estados Unidos, primero del Grupo B.

El triunfo por 6-0 ante Jamaica no solo consolidó la clasificación, sino que dejó una mejor cara en el equipo tras caer con México. El 3-1 en contra, sobre todo por la actuación del Tiane Endler, había sembrado dudas.

Ante las norteamericanas, primeras de su grupo, está el duelo más difícil hasta ahora y una prueba de fuego para el cuadro chileno. EE.UU. venció 6-0 a Bolivia, 3-1 a Costa Rica y 4-0 a Argentina. De avanzar Chile, pelearán por la medalla de oro.

¿Cuándo juega la Roja Femenina en semifinales?

El partido para clasificar a la final entre Chile y Estados Unidos se juega este martes 31 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Independiente del resultado, la selección chilena debe jugar sí o sí otro partido. Ya sea la final, o el partido por el tercer lugar. Ambos están programados para el 3 de noviembre en Valparaíso.

¿Quién transmite por TV Juegos Panamericanos Santiago 2023?

Todos los Juegos Panamericanos son transmitidos en TV abierta por TVN, Chilevisión y Canal 13. Mientras que por cable transmiten TNT Sports, CDO y DirecTV Sports.

Los canales van viendo según contingencia y programación qué eventos dan por sus señales, pero todos los canales de televisión abierta y TNT Sports le han dado relevancia y han transmitido en vivo los partidos de futbol de Chile. Pero de todas maneras, también existen las alternativas online para seguir sin interrupciones a la Roja Femenina.

¿Dónde ver online a Chile vs EE.UU. Femenino?

Por las semifinales del futbol femenino, el duelo de la Roja será transmitido en vivo por las señales online y gratuitas de tvn.cl, 13.cl y chilevision.cl. Además canales como CHV o TVN han transmitido en directo y gratis por YouTube los partidos.

También puedes ver completamente en directo por streaming los Panamericanos y este partido por Estadio TNT. De igual forma Zapping transmite Santiago 2023 en su plataforma.

¿Cuáles son los canales para ver el partido?

Mientras que en TV abierta puedes ver los Panamericanos totalmente en vivo en los canales según tu señal y región, para el cable son los siguientes:

