Siguen los festejos en Colo Colo después de obtener su estrella número 14 ante su clásico rival. Las jugadoras del Cacique no han dejado de subir imágenes de la tarde del sábado y se han dedicado a hacer resúmenes de la temporada y también de sus carreras vistiendo la camiseta blanca y negra.

Ysaura Viso es una de ellas. La seleccionada venezolana ha sido una de las artífices del título obtenido por Colo Colo. Se inscribió en la historia de su equipo al ser la goleadora del torneo 2022 de su escuadra y además, peleó gol a gol con Sonya Keefe de la Universidad de Chile, quien terminó siendo la máxima anotadora del torneo.

Sin embargo, no fue un año fácil para la delantera. Por problemas diplomáticos en relación a papeles y visas, se perdió cuatro partidos del torneo, pues no podía regresar a Chile. Sus compañeras amenazaron con irse a paro, pues el no poder retornar al país tenía que ver con algunas promesas que le hicieron desde la dirigencia del Cacique.

Finalmente, Ysaura Viso pudo regresar a Chile y llegó directamente a disputar las semifinales del torneo frento a Santiago Morning donde en el primer partido que jugó desde su retorno, anotó uno de los dos goles con que le ganaron al Chago en el duelo de ida.

A dos días de bajar su decimocuarta estrella, Visogol escribió sobre su arribo a Colo Colo en sus redes sociales: "Desde hace muchos años que siempre había querido venir a jugar en este hermoso club. Después de muchos intentos fallidos al fin lo logré. No podía ser antes ni después, tenía que ser ahora".

"Justo ahora para saborear lo rico que es ser campeonas después de cinco años sin poder conseguirlo. Muchas gracias por traerme. Hoy puedo decir que soy campeona en Chile también", agregó Viso. La delantera que jugó en Estudiantes de Guarico FC y Caracas de Venezuela, en el FFC Vorderland de Austria, Unión Magdalena, Atlético Huila e Independiente Santa Fe de Colombia, ostenta varios títulos.

Fue campeona de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Venezuela en 2013 y 2015, Subcampeona de la Copa Libertadores en 2014 y 2016, Campeona de la Libertadores en 2018 y ganó la Liga Profesional Femenina de Fútbol 2020 en Colombia. Este 2022 suma su quinto título a nivel profesional.

"Justo ahora cuando las cosas se ponían más difíciles, decidimos creer. Decidimos seguir más unidas que nunca, decidimos trabajar más fuerte porque no hay atajo para el trabajo duro. Pero por sobre todo, decidimos ser familia. Muchas gracias al cuerpo técnico, kinesiólogo, doctora, utilero y a la hinchada que nos acompañó de principio a fin", cerró la goleadora de Colo Colo.