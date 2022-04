Yessenia Jorquera es una de las arqueras de Universidad de Concepción Femenino de cara a la temporada 2022. La portera volvió al Campanil en el presente mercado de pases, luego de ya haber jugado en el club en el pasado, y haber tenido pasos también por Fernández Vial. Sin embargo, ser futbolista no es lo más importante en su vida, sino que lo es su hijo Joaquín.

En entrevista con RedGol, la guardameta de la UdeC contó cómo ha sido transitar por el camino del fútbol con un hijo de la mano. "Mi hijo cumplió recién 14 años e igual es complejo. Yo siempre jugué basket, por casi 17 años, y cuando entré a la universidad estuve en las selecciones de básquetbol y fútbol. Siempre corriendo con el tema de los entrenamientos, cumplir con ambas selecciones, con la universidad y el trabajo. Ahora tengo un poquito menos de carga porque netamente tengo el trabajo, que soy mamá y el fútbol, pero igual es complejo".

"Lo bueno es que de mi hijo tengo nada que decir, se porta súper bien, siempre ha tenido muy buenas notas y es de los mejores alumnos del curso, y eso me aliviana un poco la carga desde ese punto de vista. Es complejo andar corriendo de allá para acá, o quizás tener que postergar sus cumpleaños porque nos toca jugar afuera, pero por suerte mi hijo tiene muy entendido que me encanta el deporte, que toda la vida lo he vivido y por eso no es tanto problema", agregó Jorquera.

El hecho de que Joaquín ya sea más grande ayuda a Yessenia a organizar mejor sus tiempos. De todos modos, tanto en el club como en su colegio han sido grandes apoyos cuando la han requerido de manera presencial en uno u otro lado.

Para la futbolista, el mayor apoyo ha sido "sobre todo en el sentido de las reuniones o cosas así. Antes se me hacía más fácil porque era todo virtual por la pandemia, y he tenido suerte porque en el colegio me apoyan bastante; saben que soy kinesióloga y que juego fútbol entonces entienden que no siempre estaré en las reuniones, en los paseos o en alguna otra actividad, y por eso siempre he tenido que tener muy buena comunicación con los profesores jefes que ha tenido mi hijo, quienes me van retroalimentando con las cosas que pasan y con las notas. Lo bueno es que mi hijo siempre ha tenido buenas notas entonces no tengo reclamos más allá".

"Por ejemplo, este martes tuve reunión y lo habíamos conversado antes con la profe Paula. La idea era ir a la reunión y después llegar a entrenar, pero por las distancias desde donde vivo, hasta donde está el club, no se me hizo posible, pero tanto en la reunión pasada como en esta me dieron la opción de faltar ese día, porque saben que no es que yo ande jugando, que es una responsabilidad adicional", agregó.

La FIFA publicó, durante 2021, el reglamento para futbolistas embarazadas y la obligación de los clubes de hacerse cargo y no echarlas. Sin embargo, como en Chile el fútbol aún no es profesional, y no hay vínculo contractual legal entre ambas partes, aún se ven despidos debido a embarazos. Yessenia Jorquera, no obstante, no ha sentido que el club haga una diferenciación por el hecho de tener un hijo, ya que él siempre será su prioridad.

"En ese sentido no he tenido problemas, porque si no hay vínculo, mi hijo siempre va a estar primero por sobre cualquier cosa. Si en algún club no tuviera la facilidad y no entendieran que soy mamá aparte de jugadora, me habría retirado sin ningún problema. Al menos en los clubes donde yo he jugado, que son Fernández Vial y ahora Universidad de Concepción, siempre he tenido el apoyo. En el Vial me dejaban ir a entrenar con él o a veces viajábamos con él también, nunca me hicieron problemas, me apoyaron bastante. Acá mi hijo ya está más grande, así que no complica que se pueda quedar solito mientras yo estoy de viaje, pero el ideal sería eso. Que hubiera entrenamientos en que ayuden a quienes tienen hijos, que hubiese algo tipo guardería para hacer alguna actividad distinta porque no siempre se puede dejar solo a los hijos, por la edad que tengan", destacó.

Pero, ¿qué debieran hacer los clubes en Chile hoy para apoyar a las futbolistas que también son mamás? Según la portera, "recuerdo que hace unos años, previo a la pandemia, había un lugar en Puerto Montt donde se jugaba y que ellos crearon un tipo de sala cuna para que las chicas de clubes amateurs pudieran jugar. Ellos le pagaban a asistentes de la educación para que cuidaran a los pequeños mientras estaban en campeonato".

"En ese sentido es complejo porque es una o la otra opción, pero creo que sería buena medida que los clubes implementen estas cosas; sobre todo ahora que se va a profesionalizar el fútbol femenino, tener un sitio donde una pueda dejar a sus hijos y saber que van a estar bien o tranquilos. Hay trabajos donde tienen salas cunas específicas para ese trabajo, pero como el fútbol femenino recién se está profesionalizando, sería una buena medida, al menos desde mi punto de vista", manifestó.

La UdeC quiere play-offs

Este fin de semana vuelve el Campeonato Femenino 2022 con la fecha 6, y Universidad de Concepción viajará hasta Santiago para enfrentar a Palestino, el sábado 30 de abril a las 12:00 horas, en la cancha 2 del estadio Municipal de La Cisterna.

Yessenia Jorquera adelantó con RedGol lo que ocurrirá el fin de semana en las tierras baisanas. "La verdad es que es un partido complicado, porque sabemos que para los objetivos que tenemos en mente, es un rival directo. Siempre han tenido buen juego y lo vienen demostrando desde hace varios años. Hemos tratado de trabajar estas tres semanas pensando en ese partido, ir probando formaciones y haciendo modificaciones de lo que ya se venía trabajando", explicó.

Para la UdeC, el parón llegó en buen momento. "De cierta manera ya estábamos tomándole el ritmo a los partidos, a volver a jugar todos los fines de semana, pero quizás era necesario para poder corregir errores que se habían cometido. Tuvimos la mala fortuna que justo nuestro preparador físico, que viene trabajando con nosotras hace varios años, tuvo apendicitis, así que estuvo fuera, pero se nos unió el PF de la Sub 19. En ese sentido, hay varias cositas que se han mejorado, sobre todo las ansias que había antes; por ejemplo, en los remates o en cosas del sistema de juego que se han implantado mucho mejor en el equipo en sí", agregó la portera.

"Nuestro primer objetivo es quedar dentro de las ocho y ya, después de eso, ver el tema de los cruces. Ojalá quedar octavas y hacer buenos partidos para ir subiendo, porque es más fácil de trabajar de cara al playoffs. Pero lo ideal es sumar, porque nosotras siempre estamos trabajando pensando en ganar todos los partidos, independiente si es un rival accesible o de clase A, como le llamamos nosotras", señaló Jorquera.

La idea es, si no suman este fin de semana, hacerlo frente a Huachipato en la fecha 7. "Es rico jugar de local y sobre todo si es un equipo al que ya enfrentamos en amistosos en pretemporada. Las conocemos bastante, sabemos qué tipo de jugadoras tienen, el sistema con el que suelen jugar. Tendría que ser un rival un poquito más accesible, sobre todo porque son un equipo súper joven, que está trabajando súper bien, pero quizás puede pesarles la falta de experiencia para cerrar los partidos, que nosotras tenemos mucha más. Al menos deberíamos ser las favoritas en lo que es el papel directamente, pero a veces hay muchos favoritos que en la cancha generan un resultado muy distinto. Vamos con todas las ganas de buscar los tres puntos contra el equipo que sea", sentenció.